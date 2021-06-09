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Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США
Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США - РИА Новости, 09.06.2021
Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США
Посол США в России Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:04
2021-06-09T09:06
джо байден
владимир путин
россия
джон салливан
женева (город)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским руководством.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве."С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту США в Женеве на следующей неделе. Президент Байден является решительным защитником американских интересов, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его во время встречи с российским руководством по всему комплексу неотложных вопросов, которые влияют на американо-российские отношения", - цитирует слова посла официальный Twitter-аккаунт посольства.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что послы РФ и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
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джо байден, владимир путин, россия, джон салливан, женева (город), сша, в мире

Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США

08:04 09.06.2021 (обновлено: 09:06 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским руководством.
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.
"С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту США в Женеве на следующей неделе. Президент Байден является решительным защитником американских интересов, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его во время встречи с российским руководством по всему комплексу неотложных вопросов, которые влияют на американо-российские отношения", - цитирует слова посла официальный Twitter-аккаунт посольства.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что послы РФ и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
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Джо БайденВладимир ПутинРоссияДжон СалливанЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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