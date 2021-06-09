https://ria.ru/20210609/sammit-1736235864.html

Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США

Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США - РИА Новости, 09.06.2021

Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США

Посол США в России Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:04

2021-06-09T08:04

2021-06-09T09:06

джо байден

владимир путин

россия

джон салливан

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским руководством.Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве."С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту США в Женеве на следующей неделе. Президент Байден является решительным защитником американских интересов, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его во время встречи с российским руководством по всему комплексу неотложных вопросов, которые влияют на американо-российские отношения", - цитирует слова посла официальный Twitter-аккаунт посольства.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что послы РФ и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.

https://ria.ru/20210609/vnuchka-1736196408.html

россия

женева (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, россия, джон салливан, женева (город), сша, в мире