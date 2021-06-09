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В Самарской области электричка сбила двух железнодорожников
В Самарской области электричка сбила двух железнодорожников - РИА Новости, 09.06.2021
В Самарской области электричка сбила двух железнодорожников
Электричка сбила двух работников железной дороги в Самарской области, один из них погиб, сообщает в среду пресс-служба Приволжского следственного управления на... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:17
2021-06-09T10:17
2021-06-09T10:17
россия
куйбышевская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
происшествия
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САМАРА, 9 июн - РИА Новости. Электричка сбила двух работников железной дороги в Самарской области, один из них погиб, сообщает в среду пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.По предварительным данным ведомства, днем 8 июня на 1133-м километре перегона "Алексеевская-Кинель" Куйбышевской железной дороги электропоезд сообщением "Кротовка-Самара" сбил двух железнодорожников, замеряющих параметры рельсов колеи."Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось. В результате травмирования один работник погиб, второй доставлен в больницу", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, по факту произошедшего проводится доследственная проверка, совместно с сотрудниками УТ МВД России по ПФО устанавливаются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20210327/elektrichka-1603100465.html
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россия, куйбышевская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, происшествия