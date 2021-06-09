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В ЕП призвали "изучить роль России" в инциденте с рейсом Ryanair
В ЕП призвали "изучить роль России" в инциденте с рейсом Ryanair - РИА Новости, 10.06.2021
В ЕП призвали "изучить роль России" в инциденте с рейсом Ryanair
Депутаты Европейского парламента в резолюции по ситуации в Белоруссии намерены призвать при расследовании инцидента с посадкой самолета Rayanair в Белоруссии... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-09T22:27
2021-06-10T07:52
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россия
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции по ситуации в Белоруссии намерены призвать при расследовании инцидента с посадкой самолета Rayanair в Белоруссии "изучить роль России" и, в случае обнаружения причастных россиян, ввести против них санкции, говорится в обнародованном проекте документа.Депутаты Европарламента проголосуют по проекту резолюции по Белоруссии в четверг. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, является рекомендацией для стран ЕС."Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте. Любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека", - говорится в проекте резолюции."Европарламент глубоко озабочен причастностью России к режиму (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, включая финансовую поддержку и тесное сотрудничество спецслужб", - также указывается в документе.
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, белоруссия, в мире, европарламент, минск

В ЕП призвали "изучить роль России" в инциденте с рейсом Ryanair

22:27 09.06.2021 (обновлено: 07:52 10.06.2021)
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в резолюции по ситуации в Белоруссии намерены призвать при расследовании инцидента с посадкой самолета Rayanair в Белоруссии "изучить роль России" и, в случае обнаружения причастных россиян, ввести против них санкции, говорится в обнародованном проекте документа.
Депутаты Европарламента проголосуют по проекту резолюции по Белоруссии в четверг. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, является рекомендацией для стран ЕС.
"Расследование должно изучить также возможную роль России в этом инциденте. Любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции, должен попасть под санкции в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека", - говорится в проекте резолюции.
"Европарламент глубоко озабочен причастностью России к режиму (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, включая финансовую поддержку и тесное сотрудничество спецслужб", - также указывается в документе.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 15:47
Кравчук обвинил российские спецслужбы в причастности к инциденту с Ryanair
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияБелоруссияВ миреЕвропарламентМинск
 
 
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