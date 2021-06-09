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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 09.06.2021
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T07:23
2021-06-09T07:23
2021-06-09T16:58
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:13 мск снизился на десять копеек — до 72,2 рубля, европейской — на 13 копеек до 87,9 рубля, преодолев минимум с 19 марта.Цена на нефть марки Brent увеличилась на 0,6 процента — до 72,6 доллара за баррель.Сырье укрепляется после доклада Американского института нефти (API), где говорилось о снижении запасов.
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цены на нефть, московская биржа, москва, brent, рубль, экономика