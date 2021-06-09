https://ria.ru/20210609/rubl-1736233961.html

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 09.06.2021

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T07:23

2021-06-09T07:23

2021-06-09T16:58

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

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москва

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:13 мск снизился на десять копеек — до 72,2 рубля, европейской — на 13 копеек до 87,9 рубля, преодолев минимум с 19 марта.Цена на нефть марки Brent увеличилась на 0,6 процента — до 72,6 доллара за баррель.Сырье укрепляется после доклада Американского института нефти (API), где говорилось о снижении запасов.

https://ria.ru/20210609/dollary-1736225372.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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