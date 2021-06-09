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Андреева-Янская стала заместителем гендиректора "Роскосмоса"
Андреева-Янская стала заместителем гендиректора "Роскосмоса" - РИА Новости, 09.06.2021
Андреева-Янская стала заместителем гендиректора "Роскосмоса"
Набсовет "Роскосмоса" назначил и.о. заместителя гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина по капитальному строительству Татьяну Андрееву-Янскую. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T21:49
2021-06-09T21:49
россия
юрий росляк
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Набсовет "Роскосмоса" назначил и.о. заместителя гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина по капитальному строительству Татьяну Андрееву-Янскую.Андреевой-Янской 34 года, в "Роскосмосе" она с 2017 года."Наблюдательным советом согласовано назначение Т.Р. Андреевой-Янской и.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству госкорпорации "Роскосмос", - сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Ранее о возможности ее назначения сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Ранее должность зама по строительству покинул 54-летний Юрий Росляк. Как пояснили тогда РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", он перешел на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству. О причинах кадровой перестановки не сообщалось.Должность заместителя предусматривает контроль за строительством космодрома Восточного и Национального космического центра.Андреева-Янская – выпускница МФЮА, Финансового университета при правительстве, РАНХиГС и Академии Генштаба. В "Роскосмос" пришла в 2017 году из Минстроя России, где была заместителем начальника отдела экономики строительства и ведущим советником департамента финансов.
https://ria.ru/20210608/kosmos-1736143041.html
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россия, юрий росляк, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Андреева-Янская стала заместителем гендиректора "Роскосмоса"

21:49 09.06.2021
 
© Фото : РоскосмосТатьяна Андреева-Янская
Татьяна Андреева-Янская - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Набсовет "Роскосмоса" назначил и.о. заместителя гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина по капитальному строительству Татьяну Андрееву-Янскую.
Андреевой-Янской 34 года, в "Роскосмосе" она с 2017 года.
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"Наблюдательным советом согласовано назначение Т.Р. Андреевой-Янской и.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству госкорпорации "Роскосмос", - сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Ранее о возможности ее назначения сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Ранее должность зама по строительству покинул 54-летний Юрий Росляк. Как пояснили тогда РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", он перешел на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству. О причинах кадровой перестановки не сообщалось.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 20:25
В Роскосмосе оценили планы Маска по колонизации Марса
Должность заместителя предусматривает контроль за строительством космодрома Восточного и Национального космического центра.
Андреева-Янская – выпускница МФЮА, Финансового университета при правительстве, РАНХиГС и Академии Генштаба. В "Роскосмос" пришла в 2017 году из Минстроя России, где была заместителем начальника отдела экономики строительства и ведущим советником департамента финансов.
 
РоссияЮрий РослякМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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