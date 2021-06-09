https://ria.ru/20210609/rogozin-1736247952.html

Рогозин заявил о желании очистить космическую отрасль от "скверны"

Рогозин заявил о желании очистить космическую отрасль от "скверны" - РИА Новости, 09.06.2021

Рогозин заявил о желании очистить космическую отрасль от "скверны"

Российская ракетно-космическая промышленность должна быть навсегда очищена от "скверны" и "гнили": коррупции, казнокрадства и "директоров-барыг", заявил в среду РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:29

2021-06-09T10:29

2021-06-09T10:29

роскосмос

дмитрий рогозин

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российская ракетно-космическая промышленность должна быть навсегда очищена от "скверны" и "гнили": коррупции, казнокрадства и "директоров-барыг", заявил в среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства, потому что... это еще хуже, чем санкции. Когда внутри, когда ты понимаешь, что у тебя директора - барыги, когда ты понимаешь, что у тебя внутри твоей отрасли гниль - с этим дальше двигаться нельзя", - сказал он в эфире радиостанции "Вести ФМ".По словам Рогозина, за те три года, которые он возглавляет "Роскосмос", возбуждены несколько десятков уголовных дел."Люди должны работать, думая о своей профессиональной задаче. И тех людей, которые примазались еще в 90-е годы и потом использовали отрасль для своего самообогащения, мы их просто выдавим... Я считаю, что очищение отрасли - это путь, который надо пройти", - добавил он.Накануне Рогозин сообщил, что уголовные дела в ракетно-космической отрасли продолжат возбуждаться. По его словам, департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита госкорпорации "внимательно изучают документы прошлых лет".

https://ria.ru/20210608/sanktsii-1736223327.html

https://ria.ru/20210607/rogozin-1736014917.html

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роскосмос, дмитрий рогозин, общество