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Осужденного в России американца Рида выписали из больницы после COVID-19

Осужденного в России американца Рида выписали из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

Осужденного в России американца Рида выписали из больницы после COVID-19

Врачи выписали из больницы американского студента Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, в мае он был... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:38

2021-06-09T10:38

2021-06-09T10:38

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здоровье - общество

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Врачи выписали из больницы американского студента Тревора Рида, осужденного на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, в мае он был госпитализирован с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного УФСИН.В конце мая девушка Рида рассказала РИА Новости, что тот заболел коронавирусом. Из-за этого было перенесено заседание Мосгорсуда, который должен рассмотреть апелляцию на приговор.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодого человека не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.

https://ria.ru/20210210/vodka-1596824916.html

https://ria.ru/20210402/amerikanets-1603929882.html

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тревор рид, здоровье - общество, москва, сша, общество