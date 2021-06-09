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Житель Сургута установил новый рекорд, сдвинув с места 40-тонный самолет

Житель Сургута установил новый рекорд, сдвинув с места 40-тонный самолет - РИА Новости, 09.06.2021

Житель Сургута установил новый рекорд, сдвинув с места 40-тонный самолет

Житель Сургута (ХМАО) Максим Гамецкий сдвинул с места 40-тонный самолет Boeing 737-500 и установил рекорд России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:14

2021-06-09T13:14

2021-06-09T13:15

россия

эльбрус нигматуллин

boeing 737

ютэйр

сургут

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн - РИА Новости. Житель Сургута (ХМАО) Максим Гамецкий сдвинул с места 40-тонный самолет Boeing 737-500 и установил рекорд России, сообщили РИА Новости в пресс-службе сургутского аэропорта.Воздушная гавань накануне анонсировала, что 9 июня самый сильный человек Югры Максим Гамецкий постарается установить новый рекорд России по силовому экстриму в дисциплине truck-pull plane, взяв на буксир Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр" весом 40 тонн в аэропорту Сургута.Предыдущий рекорд принадлежал обладателю титула "Самый сильный человек России" Эльбрусу Нигматуллину, который осенью сдвинул 36-тонный самолет на 25 метров в уфимском международном аэропорту.

россия

сургут

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2021

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россия, эльбрус нигматуллин, boeing 737, ютэйр, сургут, общество