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Житель Сургута установил новый рекорд, сдвинув с места 40-тонный самолет
Житель Сургута установил новый рекорд, сдвинув с места 40-тонный самолет - РИА Новости, 09.06.2021
Житель Сургута установил новый рекорд, сдвинув с места 40-тонный самолет
Житель Сургута (ХМАО) Максим Гамецкий сдвинул с места 40-тонный самолет Boeing 737-500 и установил рекорд России, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:14
2021-06-09T13:15
россия
эльбрус нигматуллин
boeing 737
ютэйр
сургут
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн - РИА Новости. Житель Сургута (ХМАО) Максим Гамецкий сдвинул с места 40-тонный самолет Boeing 737-500 и установил рекорд России, сообщили РИА Новости в пресс-службе сургутского аэропорта.Воздушная гавань накануне анонсировала, что 9 июня самый сильный человек Югры Максим Гамецкий постарается установить новый рекорд России по силовому экстриму в дисциплине truck-pull plane, взяв на буксир Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр" весом 40 тонн в аэропорту Сургута.Предыдущий рекорд принадлежал обладателю титула "Самый сильный человек России" Эльбрусу Нигматуллину, который осенью сдвинул 36-тонный самолет на 25 метров в уфимском международном аэропорту.
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россия, эльбрус нигматуллин, boeing 737, ютэйр, сургут, общество

Житель Сургута установил новый рекорд, сдвинув с места 40-тонный самолет

13:14 09.06.2021 (обновлено: 13:15 09.06.2021)
 
© @denis_levin_757Скриншот видео из Instagram-аккаунта Дениса Левина
Скриншот видео из Instagram-аккаунта Дениса Левина
© @denis_levin_757
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн - РИА Новости. Житель Сургута (ХМАО) Максим Гамецкий сдвинул с места 40-тонный самолет Boeing 737-500 и установил рекорд России, сообщили РИА Новости в пресс-службе сургутского аэропорта.
Воздушная гавань накануне анонсировала, что 9 июня самый сильный человек Югры Максим Гамецкий постарается установить новый рекорд России по силовому экстриму в дисциплине truck-pull plane, взяв на буксир Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр" весом 40 тонн в аэропорту Сургута.
"Сорок тонн сдвинул на 15 метров за 39 секунд", - сказал собеседник агентства, уточнив, что рекорд состоялся.
Предыдущий рекорд принадлежал обладателю титула "Самый сильный человек России" Эльбрусу Нигматуллину, который осенью сдвинул 36-тонный самолет на 25 метров в уфимском международном аэропорту.
 
РоссияЭльбрус НигматуллинBoeing 737ЮТэйрСургутОбщество
 
 
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