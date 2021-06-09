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В Greenpeace дали России совет, как избежать разливов топлива
В Greenpeace дали России совет, как избежать разливов топлива - РИА Новости, 09.06.2021
В Greenpeace дали России совет, как избежать разливов топлива
Развитие низкоуглеродных технологий позволит России избежать аварий, подобных произошедшим в Норильске и Коми, считает исполнительный директор Greenpeace... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:19
2021-06-09T18:19
россия
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
джо байден
владимир путин
алтайский край
сша
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Развитие низкоуглеродных технологий позволит России избежать аварий, подобных произошедшим в Норильске и Коми, считает исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган, об этом говорится в ее письме в адрес президентов России и США.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна состояться в Швейцарии 19 июня. Ранее советник Путина по климату Руслан Эдельгериев отметил, что сохранение климата будет одной из тем встречи президентов."Обращаясь к президенту России, она предложила развивать низкоуглеродные технологии, в том числе чтобы избежать катастроф, которые произошли в Норильске и Коми", - говорится в сообщении российского отделения Greenpeace.В своем письме к президентам Морган отмечает, что обе страны стоят перед серьезнейшими экологическими, экономическими и социальными проблемами, вызванными климатическим кризисом."Объединившись в борьбе с климатическим кризисом, Россия и США могут своим примером инициировать перемены и в других странах. Встреча двух лидеров даёт для этого уникальный шанс", - считает Морган.Авария в Норильске произошла на ТЭЦ-3 в 2019 году: разлилась 21 тысяча литров дизельного топлива. Ущерб природе составил 147 миллиардов рублей. Также в 2021 году произошла резонансная авария на трубопроводе в компании "Лукойл", разлилось около 11 тонн нефтесодержащей жидкости.В середине мая главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в Колве в 130 километрах от города Усинска. Пресс-служба "Лукойла" заявила, что на место утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода направлен персонал для ее локализации, а перекачка по трубопроводу остановлена. По данным Росприроднадзора, объем разлива составил 100 тонн, а в реку, по информации властей республики, попало не более 9 тонн. При этом вылившаяся жидкость содержала до 80% воды.Ранее правительство РФ поручило до 2025 года разработать федеральный закон о "зеленых сертификатах" в электроэнергетике, следует из плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Так, среди мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия деятельности организаций ТЭК на климат, указано "обеспечение функционирования системы цифровой сертификации электрической энергии, выработанной на низкоуглеродных источниках энергии, и ее вовлечения в хозяйственный оборот".В начале июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко напомнила, что в Сахалинской области запускается пилотный проект по отработке механизма оборота углеродных единиц, следствием чего должно стать достижение регионом углеродной нейтральности к 2025 году. Она также сообщила, что Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Алтайский край могут вслед за Сахалином стать полигонами для отработки технологий низкоуглеродного развития и сокращения выбросов парниковых газов.Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2021 заявил о том, что экологические и климатические проекты России будут играть ведущую роль в глобальных усилиях по сохранению климата. По его словам, к июлю 2022 года правительство РФ должно сформировать полную нормативную базу для реализации климатических проектов. Говоря о задачах, президент, в частности, отметил, что для решения проблемы глобального потепления сокращения выбросов недостаточно, важно решить проблему накопленных парниковых газов.
https://ria.ru/20210606/klimat-1735839572.html
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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), джо байден, владимир путин, алтайский край, сша, в мире

В Greenpeace дали России совет, как избежать разливов топлива

18:19 09.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкМеждународная общественная природоохранная организация Гринпис
Международная общественная природоохранная организация Гринпис - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Развитие низкоуглеродных технологий позволит России избежать аварий, подобных произошедшим в Норильске и Коми, считает исполнительный директор Greenpeace International Дженнифер Морган, об этом говорится в ее письме в адрес президентов России и США.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна состояться в Швейцарии 19 июня. Ранее советник Путина по климату Руслан Эдельгериев отметил, что сохранение климата будет одной из тем встречи президентов.
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"Обращаясь к президенту России, она предложила развивать низкоуглеродные технологии, в том числе чтобы избежать катастроф, которые произошли в Норильске и Коми", - говорится в сообщении российского отделения Greenpeace.
В своем письме к президентам Морган отмечает, что обе страны стоят перед серьезнейшими экологическими, экономическими и социальными проблемами, вызванными климатическим кризисом.
"Объединившись в борьбе с климатическим кризисом, Россия и США могут своим примером инициировать перемены и в других странах. Встреча двух лидеров даёт для этого уникальный шанс", - считает Морган.
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Авария в Норильске произошла на ТЭЦ-3 в 2019 году: разлилась 21 тысяча литров дизельного топлива. Ущерб природе составил 147 миллиардов рублей. Также в 2021 году произошла резонансная авария на трубопроводе в компании "Лукойл", разлилось около 11 тонн нефтесодержащей жидкости.
В середине мая главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в Колве в 130 километрах от города Усинска. Пресс-служба "Лукойла" заявила, что на место утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода направлен персонал для ее локализации, а перекачка по трубопроводу остановлена. По данным Росприроднадзора, объем разлива составил 100 тонн, а в реку, по информации властей республики, попало не более 9 тонн. При этом вылившаяся жидкость содержала до 80% воды.
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В начале июня вице-премьер РФ Виктория Абрамченко напомнила, что в Сахалинской области запускается пилотный проект по отработке механизма оборота углеродных единиц, следствием чего должно стать достижение регионом углеродной нейтральности к 2025 году. Она также сообщила, что Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Алтайский край могут вслед за Сахалином стать полигонами для отработки технологий низкоуглеродного развития и сокращения выбросов парниковых газов.
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РоссияВиктория АбрамченкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Джо БайденВладимир ПутинАлтайский крайСШАВ мире
 
 
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