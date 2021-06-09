https://ria.ru/20210609/putin-1736373189.html

Путин пообщается со СМИ после встречи с Байденом

Путин пообщается со СМИ после встречи с Байденом - РИА Новости, 09.06.2021

Путин пообщается со СМИ после встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин открыт к любому варианту общения с прессой по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом - как на совместной РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T21:34

2021-06-09T21:34

2021-06-09T21:45

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к любому варианту общения с прессой по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом - как на совместной пресс-конференции, так и без нее, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что ждут ответа от российской стороны по поводу общения с журналистами по итогам совместной встречи двух президентов в Женеве.Саммит Россия - США пройдет 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210609/pushkov-1736226954.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, дмитрий песков, владимир путин, политика