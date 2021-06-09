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Путин пообщается со СМИ после встречи с Байденом
Путин пообщается со СМИ после встречи с Байденом - РИА Новости, 09.06.2021
Путин пообщается со СМИ после встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин открыт к любому варианту общения с прессой по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом - как на совместной РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T21:34
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джо байден
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к любому варианту общения с прессой по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом - как на совместной пресс-конференции, так и без нее, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что ждут ответа от российской стороны по поводу общения с журналистами по итогам совместной встречи двух президентов в Женеве.Саммит Россия - США пройдет 16 июня в Женеве.
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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин пообщается со СМИ после встречи с Байденом

21:34 09.06.2021 (обновлено: 21:45 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к любому варианту общения с прессой по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом - как на совместной пресс-конференции, так и без нее, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что ждут ответа от российской стороны по поводу общения с журналистами по итогам совместной встречи двух президентов в Женеве.

"Президент Путин открыт к любому варианту (общения с прессой) - с и без совместной пресс-конференции. Сам президент в любом случае намерен пообщаться с кремлевским пулом", - сказал Песков.

Саммит Россия - США пройдет 16 июня в Женеве.
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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