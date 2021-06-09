https://ria.ru/20210609/putin-1736373189.html
Путин пообщается со СМИ после встречи с Байденом
Путин пообщается со СМИ после встречи с Байденом - РИА Новости, 09.06.2021
Путин пообщается со СМИ после встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин открыт к любому варианту общения с прессой по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом - как на совместной РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T21:34
2021-06-09T21:34
2021-06-09T21:45
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736315228_0:169:3096:1911_1920x0_80_0_0_6b56295febd3adafd815d8feb7444e5c.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к любому варианту общения с прессой по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом - как на совместной пресс-конференции, так и без нее, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что ждут ответа от российской стороны по поводу общения с журналистами по итогам совместной встречи двух президентов в Женеве.Саммит Россия - США пройдет 16 июня в Женеве.
https://ria.ru/20210609/pushkov-1736226954.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736315228_206:160:2724:2048_1920x0_80_0_0_1f5463d16cfa48bed67b9a2dfab3c9ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, дмитрий песков, владимир путин, политика