https://ria.ru/20210609/putin-1736368350.html

Проект о "коренных народах" Украины напомнил Путину о нацистской Германии

Проект о "коренных народах" Украины напомнил Путину о нацистской Германии - РИА Новости, 09.06.2021

Проект о "коренных народах" Украины напомнил Путину о нацистской Германии

Владимир Путин прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах, отметив, что такое деление напомнило ему о методах... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T20:30

2021-06-09T20:30

2021-06-09T22:34

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владимир путин

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах, отметив, что такое деление напомнило ему о методах нацистской Германии.Документ, который глава Украины в мае внес на рассмотрение Верховной рады, определяет права коренных народов в государстве, русский народ в этот перечень не вошел.В интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину Путин подчеркнул, что относится к этой инициативе отрицательно, а подобное деление назвал абсолютно неприемлемым и противоречащим нормам гуманитарного права.Как отметил Путин, неясно, что делать людям со смешанной кровью."Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, — мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих", — задался он вопросом.Президент посоветовал не забывать, как возникла украинская государственность.Он подчеркнул, что все это в есть документах, которые лежат в архивах.Российский лидер также предположил, что никакой реакции со стороны западных стран и ОБСЕ на украинский законопроект не последует.Вместе с этим Путин назвал украинский законопроект "мощным, серьезным ударом по русскому народу в целом".

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736353857.html

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

https://ria.ru/20210609/politiki-1736363621.html

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россия, владимир путин, москва, украина