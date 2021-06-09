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Проект о "коренных народах" Украины напомнил Путину о нацистской Германии
Проект о "коренных народах" Украины напомнил Путину о нацистской Германии - РИА Новости, 09.06.2021
Проект о "коренных народах" Украины напомнил Путину о нацистской Германии
Владимир Путин прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах, отметив, что такое деление напомнило ему о методах... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:30
2021-06-09T22:34
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах, отметив, что такое деление напомнило ему о методах нацистской Германии.Документ, который глава Украины в мае внес на рассмотрение Верховной рады, определяет права коренных народов в государстве, русский народ в этот перечень не вошел.В интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину Путин подчеркнул, что относится к этой инициативе отрицательно, а подобное деление назвал абсолютно неприемлемым и противоречащим нормам гуманитарного права.Как отметил Путин, неясно, что делать людям со смешанной кровью."Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, — мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих", — задался он вопросом.Президент посоветовал не забывать, как возникла украинская государственность.Он подчеркнул, что все это в есть документах, которые лежат в архивах.Российский лидер также предположил, что никакой реакции со стороны западных стран и ОБСЕ на украинский законопроект не последует.Вместе с этим Путин назвал украинский законопроект "мощным, серьезным ударом по русскому народу в целом".
https://ria.ru/20210609/ukraina-1736353857.html
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россия, владимир путин, москва, украина

Проект о "коренных народах" Украины напомнил Путину о нацистской Германии

20:30 09.06.2021 (обновлено: 22:34 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах, отметив, что такое деление напомнило ему о методах нацистской Германии.
Документ, который глава Украины в мае внес на рассмотрение Верховной рады, определяет права коренных народов в государстве, русский народ в этот перечень не вошел.
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В интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину Путин подчеркнул, что относится к этой инициативе отрицательно, а подобное деление назвал абсолютно неприемлемым и противоречащим нормам гуманитарного права.
"Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии", — добавил он.
Как отметил Путин, неясно, что делать людям со смешанной кровью.
"Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, — мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих", — задался он вопросом.
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Президент посоветовал не забывать, как возникла украинская государственность.

"Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году. <...> И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что все это в есть документах, которые лежат в архивах.
Российский лидер также предположил, что никакой реакции со стороны западных стран и ОБСЕ на украинский законопроект не последует.
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Вместе с этим Путин назвал украинский законопроект "мощным, серьезным ударом по русскому народу в целом".

"Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и по другим составляющим нормальной жизни человека, но это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть, даже миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому", — заключил президент.

 
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