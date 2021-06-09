https://ria.ru/20210609/putin-1736368350.html
Проект о "коренных народах" Украины напомнил Путину о нацистской Германии
Проект о "коренных народах" Украины напомнил Путину о нацистской Германии - РИА Новости, 09.06.2021
Проект о "коренных народах" Украины напомнил Путину о нацистской Германии
Владимир Путин прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах, отметив, что такое деление напомнило ему о методах... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:30
2021-06-09T20:30
2021-06-09T22:34
россия
владимир путин
москва
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736314804_503:648:2992:2048_1920x0_80_0_0_6418e6b047dac2c46dfeff34844db52d.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах, отметив, что такое деление напомнило ему о методах нацистской Германии.Документ, который глава Украины в мае внес на рассмотрение Верховной рады, определяет права коренных народов в государстве, русский народ в этот перечень не вошел.В интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину Путин подчеркнул, что относится к этой инициативе отрицательно, а подобное деление назвал абсолютно неприемлемым и противоречащим нормам гуманитарного права.Как отметил Путин, неясно, что делать людям со смешанной кровью."Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, — мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих", — задался он вопросом.Президент посоветовал не забывать, как возникла украинская государственность.Он подчеркнул, что все это в есть документах, которые лежат в архивах.Российский лидер также предположил, что никакой реакции со стороны западных стран и ОБСЕ на украинский законопроект не последует.Вместе с этим Путин назвал украинский законопроект "мощным, серьезным ударом по русскому народу в целом".
https://ria.ru/20210609/ukraina-1736353857.html
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html
https://ria.ru/20210609/politiki-1736363621.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736314804_984:761:2700:2048_1920x0_80_0_0_4a9a13039ddd16932595346c529097bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, москва, украина
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин
прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского
о коренных народах, отметив, что такое деление напомнило ему о методах нацистской Германии
.
Документ, который глава Украины
в мае внес на рассмотрение Верховной рады
, определяет права коренных народов в государстве, русский народ в этот перечень не вошел.
В интервью журналисту телеканала "Россия 1"
Павлу Зарубину Путин подчеркнул, что относится к этой инициативе отрицательно, а подобное деление назвал абсолютно неприемлемым и противоречащим нормам гуманитарного права.
"Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии", — добавил он.
Как отметил Путин, неясно, что делать людям со смешанной кровью.
"Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, — мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих", — задался он вопросом.
Президент посоветовал не забывать, как возникла украинская государственность.
"Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году. <...> И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что все это в есть документах, которые лежат в архивах.
Российский лидер также предположил, что никакой реакции со стороны западных стран и ОБСЕ
на украинский законопроект не последует.
Вместе с этим Путин назвал украинский законопроект "мощным, серьезным ударом по русскому народу в целом".
"Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и по другим составляющим нормальной жизни человека, но это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть, даже миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому", — заключил президент.