https://ria.ru/20210609/puteshestviya-1736157462.html
Названы самые популярные туристические маршруты весны
Названы самые популярные туристические маршруты весны - РИА Новости, 09.06.2021
Названы самые популярные туристические маршруты весны
Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий рассказали, куда клиенты чаще всего бронировали поездки этой весной и как изменился список самых... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:52
2021-06-09T10:52
2021-06-09T10:54
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий рассказали, куда клиенты чаще всего бронировали поездки этой весной и как изменился список самых востребованных направлений, сообщает OneTwoTrip.Для этого сравнивались данные покупок, совершенных с отправлением в период с 1 марта по 31 мая в 2019 и 2021 годах. Чаще всего туристы путешествовали из Москвы. На первом месте среди перелетов с возвращением в города отправления оказался маршрут из столицы в Сочи. Его популярность за два года выросла на 30 процентов. Второе место в рейтинге этой весной занимает Москва — Санкт-Петербург. Интересно, что, по сравнению с 2019 годом, доля выросла практически вдвое (+90 процентов) — тогда маршрут был в списке лишь пятым. На одну строчку опустился перелет Сочи — Москва. Также часто отправлялись из столицы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Москву — маршрут стал востребованнее на десять процентов.На 70 процентов увеличился спрос на авиапутешествия из Москвы в Калининград в сравнении с аналогичным периодом в 2019-м. На седьмом месте оказались рейсы из Краснодара в столицу. Популярность полетов из Екатеринбурга в Москву возросла на 70 процентов, а на 60 процентов стало востребованнее обратное направление. Замыкает десятку маршрут Москва — Минеральные Воды. Билеты на поезд с возвращением в пункт отправления этой весной активнее всего покупали из столицы в Санкт-Петербург. На втором месте — Москва — Нижний Новгород, а замыкают тройку лидеров поездки из Краснодара в Сочи. Кроме того, в список популярных железнодорожных направлений вошли маршруты из Москвы в Казань, Ярославль, Брянск, Белгород, Смоленск и Курск. Также пользовались спросом билеты из Воронежа в столицу.
https://ria.ru/20210526/puteshestviya-1734303270.html
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брянск
сочи
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белгород
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий рассказали, куда клиенты чаще всего бронировали поездки этой весной и как изменился список самых востребованных направлений, сообщает OneTwoTrip.
Для этого сравнивались данные покупок, совершенных с отправлением в период с 1 марта по 31 мая в 2019 и 2021 годах. Чаще всего туристы путешествовали из Москвы.
На первом месте среди перелетов с возвращением в города отправления оказался маршрут из столицы в Сочи. Его популярность за два года выросла на 30 процентов. Второе место в рейтинге этой весной занимает Москва — Санкт-Петербург. Интересно, что, по сравнению с 2019 годом, доля выросла практически вдвое (+90 процентов) — тогда маршрут был в списке лишь пятым.
На одну строчку опустился перелет Сочи — Москва. Также часто отправлялись из столицы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Москву — маршрут стал востребованнее на десять процентов.
На 70 процентов увеличился спрос на авиапутешествия из Москвы в Калининград в сравнении с аналогичным периодом в 2019-м. На седьмом месте оказались рейсы из Краснодара в столицу. Популярность полетов из Екатеринбурга в Москву возросла на 70 процентов, а на 60 процентов стало востребованнее обратное направление. Замыкает десятку маршрут Москва — Минеральные Воды.
Билеты на поезд с возвращением в пункт отправления этой весной активнее всего покупали из столицы в Санкт-Петербург. На втором месте — Москва — Нижний Новгород, а замыкают тройку лидеров поездки из Краснодара в Сочи. Кроме того, в список популярных железнодорожных направлений вошли маршруты из Москвы в Казань, Ярославль, Брянск, Белгород, Смоленск и Курск. Также пользовались спросом билеты из Воронежа в столицу.