Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210609/puteshestviya-1736157462.html
Названы самые популярные туристические маршруты весны
Названы самые популярные туристические маршруты весны - РИА Новости, 09.06.2021
Названы самые популярные туристические маршруты весны
Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий рассказали, куда клиенты чаще всего бронировали поездки этой весной и как изменился список самых... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:52
2021-06-09T10:54
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
туристы
новости - туризм
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728187755_863:669:3136:1948_1920x0_80_0_0_eb96781d0921eaa555f5c23cbf6de9cd.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий рассказали, куда клиенты чаще всего бронировали поездки этой весной и как изменился список самых востребованных направлений, сообщает OneTwoTrip.Для этого сравнивались данные покупок, совершенных с отправлением в период с 1 марта по 31 мая в 2019 и 2021 годах. Чаще всего туристы путешествовали из Москвы. На первом месте среди перелетов с возвращением в города отправления оказался маршрут из столицы в Сочи. Его популярность за два года выросла на 30 процентов. Второе место в рейтинге этой весной занимает Москва — Санкт-Петербург. Интересно, что, по сравнению с 2019 годом, доля выросла практически вдвое (+90 процентов) — тогда маршрут был в списке лишь пятым. На одну строчку опустился перелет Сочи — Москва. Также часто отправлялись из столицы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Москву — маршрут стал востребованнее на десять процентов.На 70 процентов увеличился спрос на авиапутешествия из Москвы в Калининград в сравнении с аналогичным периодом в 2019-м. На седьмом месте оказались рейсы из Краснодара в столицу. Популярность полетов из Екатеринбурга в Москву возросла на 70 процентов, а на 60 процентов стало востребованнее обратное направление. Замыкает десятку маршрут Москва — Минеральные Воды. Билеты на поезд с возвращением в пункт отправления этой весной активнее всего покупали из столицы в Санкт-Петербург. На втором месте — Москва — Нижний Новгород, а замыкают тройку лидеров поездки из Краснодара в Сочи. Кроме того, в список популярных железнодорожных направлений вошли маршруты из Москвы в Казань, Ярославль, Брянск, Белгород, Смоленск и Курск. Также пользовались спросом билеты из Воронежа в столицу.
https://ria.ru/20210526/puteshestviya-1734303270.html
нижний новгород
москва
краснодар
симферополь
брянск
сочи
курск
минеральные воды
екатеринбург
смоленск
белгород
ярославль
санкт-петербург
калининград
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728187755_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_e9ec00f73dd3ace75861785d2d4e4884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, туристы, новости - туризм, нижний новгород, москва, краснодар, симферополь, брянск, сочи, курск, минеральные воды, екатеринбург, смоленск, белгород, ярославль, санкт-петербург, калининград, казань

Названы самые популярные туристические маршруты весны

10:52 09.06.2021 (обновлено: 10:54 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий рассказали, куда клиенты чаще всего бронировали поездки этой весной и как изменился список самых востребованных направлений, сообщает OneTwoTrip.
Для этого сравнивались данные покупок, совершенных с отправлением в период с 1 марта по 31 мая в 2019 и 2021 годах. Чаще всего туристы путешествовали из Москвы.
На первом месте среди перелетов с возвращением в города отправления оказался маршрут из столицы в Сочи. Его популярность за два года выросла на 30 процентов. Второе место в рейтинге этой весной занимает Москва — Санкт-Петербург. Интересно, что, по сравнению с 2019 годом, доля выросла практически вдвое (+90 процентов) — тогда маршрут был в списке лишь пятым.
На одну строчку опустился перелет Сочи — Москва. Также часто отправлялись из столицы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Москву — маршрут стал востребованнее на десять процентов.
На 70 процентов увеличился спрос на авиапутешествия из Москвы в Калининград в сравнении с аналогичным периодом в 2019-м. На седьмом месте оказались рейсы из Краснодара в столицу. Популярность полетов из Екатеринбурга в Москву возросла на 70 процентов, а на 60 процентов стало востребованнее обратное направление. Замыкает десятку маршрут Москва — Минеральные Воды.
Билеты на поезд с возвращением в пункт отправления этой весной активнее всего покупали из столицы в Санкт-Петербург. На втором месте — Москва — Нижний Новгород, а замыкают тройку лидеров поездки из Краснодара в Сочи. Кроме того, в список популярных железнодорожных направлений вошли маршруты из Москвы в Казань, Ярославль, Брянск, Белгород, Смоленск и Курск. Также пользовались спросом билеты из Воронежа в столицу.
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 19:21Туризм
Определены самые востребованные у россиян места для летнего отдыха
 
Туризмкуда можно лететьотдых на морекуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмтуристыНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваКраснодарСимферопольБрянскСочиКурскМинеральные ВодыЕкатеринбургСмоленскБелгородЯрославльСанкт-ПетербургКалининградКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:47На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандской формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
Лента новостейМолния