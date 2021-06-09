https://ria.ru/20210609/provokatsiya-1736350151.html
Зеленский заявил о провокациях в Донбассе
Зеленский заявил о провокациях в Донбассе - РИА Новости, 09.06.2021
Зеленский заявил о провокациях в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения передовой в Донбассе заявил об уменьшении числа обстрелов украинских позиций за последние семь-десять... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:27
2021-06-09T18:27
2021-06-09T18:41
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КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения передовой в Донбассе заявил об уменьшении числа обстрелов украинских позиций за последние семь-десять дней, передает пресс-служба главы государства.В офисе уточнили, что украинские позиции, на которых побывал глава государства, расположены в 700 метрах от ополченцев."Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов - оно значительно снизилось за последние семь-десять дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы", - цитирует Зеленского пресс-служба.Также, по его словам, важно видеть, что украинские бойцы хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым, а также понимать, в чем они нуждаются. "Всегда хочется привезти - и привозим - технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности ребят", - добавил президент.Также он отметил высокий боевой дух украинских военнослужащих и подчеркнул, что государственные служащие и депутаты должны также чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать украинских военных и брать с них пример для смелых государственных шагов."Посещение наших защитников - всегда честь для меня. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - заявил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210606/kravchuk-1735881572.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс
КИЕВ, 9 июн - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
в ходе посещения передовой в Донбассе
заявил об уменьшении числа обстрелов украинских позиций за последние семь-десять дней, передает пресс-служба главы государства.
В офисе уточнили, что украинские позиции, на которых побывал глава государства, расположены в 700 метрах от ополченцев.
"Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов - оно значительно снизилось за последние семь-десять дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Также, по его словам, важно видеть, что украинские бойцы хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым, а также понимать, в чем они нуждаются. "Всегда хочется привезти - и привозим - технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности ребят", - добавил президент.
Также он отметил высокий боевой дух украинских военнослужащих и подчеркнул, что государственные служащие и депутаты должны также чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать украинских военных и брать с них пример для смелых государственных шагов.
"Посещение наших защитников - всегда честь для меня. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - заявил он.
Власти Украины
в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.