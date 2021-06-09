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Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани

Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани - РИА Новости, 09.06.2021

Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани

Росздравнадзор проведет проверку по факту возгорания в больнице имени Семашко в Рязани, где погибли три человека, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:28

2021-06-09T09:28

2021-06-09T09:28

пожар в больнице в рязани

николай любимов

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

рязань

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку по факту возгорания в больнице имени Семашко в Рязани, где погибли три человека, сообщила пресс-служба ведомства."Территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской области совместно со специалистами ФГБУ ВНИИИМТ Росздравнадзора и ФГБУ ИМЦЭУАОСМП Росздравнадзора проведет проверку по факту возгорания в ГБУ Рязанской области "ОКБ им Н. А. Семашко",- говорится в сообщении.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Больница продолжает работать штатно. Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, проверить больницы региона на предмет противопожарной безопасности, оказать содействие следствию в установлении причин ЧП.

рязань

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в больнице в рязани, николай любимов, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), рязань, рязанская область, происшествия