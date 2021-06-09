Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/protasevich-1736300541.html
Адвокат рассказала о состоянии Протасевича
Адвокат рассказала о состоянии Протасевича - РИА Новости, 09.06.2021
Адвокат рассказала о состоянии Протасевича
Адвокат арестованного в Белоруссии Романа Протасевича Инесса Оленская заявила РИА Новости, что встретилась со своим подзащитным для проведения следственных... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:37
2021-06-09T15:01
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
роман протасевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734447945_0:547:1451:1363_1920x0_80_0_0_39952a4c8606322394d553fa4a020e45.jpg
МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Адвокат арестованного в Белоруссии Романа Протасевича Инесса Оленская заявила РИА Новости, что встретилась со своим подзащитным для проведения следственных действий, он сообщил о восстановлении после перенесенного простудного заболевания.Ранее Протасевич, который является основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, в интервью государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, пояснив, что размещал призывы к протестам в администрируемых Telegram-каналах. Протасевич сказал в интервью, что немного простыл, но чувствует себя прекрасно."Я посетила Романа", - сказала Оленская, уточнив, что встреча прошла в рамках следственных действий. В связи с появившимися в СМИ предположениями, что защитника намеренно подолгу не пускают к клиенту, она обратила внимание, что "никто препятствий во встречах не чинил".Касаясь состояния здоровья Протасевича, Оленская сообщила, что ее клиент рассказал ей о выздоровлении после перенесенной простуды, связанной с хроническим заболеванием. "Он сказал, что сейчас уже здоров, пропил курс антибиотиков. Уже лекарств не пьет, потихоньку восстанавливается. Это было обострение хронического заболевания, которое он периодически переносит", - добавила собеседница агентства.По ее словам, серьезных жалоб на здоровье Протасевич не высказывал. Адвокат рассказала, что Протасевич рассматривает возможность привиться от коронавируса в СИЗО, но предположила, что вакцинацию придется отложить из-за перенесенной недавно болезни.Оленская не стала комментировать ход расследования уголовного дела в отношении Протасевича, а также сообщений в СМИ о якобы заключенном им досудебном соглашении о сотрудничестве. Она напомнила, что дала подписку о неразглашении. Оленская подчеркнула, что сторонние лица, не вовлеченные в процесс, не могут располагать достоверной информацией о том, заключал ли Протасевич соглашение о сотрудничестве со следствием или нет.Протасевич был задержан в аэропорту Минска, когда самолет Ryanair, которым он летел из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Сообщение об угрозе впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210604/protasevich-1735655045.html
https://ria.ru/20210602/protasevich-1735230860.html
https://ria.ru/20210604/podderzhka-1735535622.html
минск
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734447945_0:362:1451:1450_1920x0_80_0_0_2097a1de111c8d2ef9699064b0443b44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, белоруссия, вильнюс, в мире, роман протасевич

Адвокат рассказала о состоянии Протасевича

14:37 09.06.2021 (обновлено: 15:01 09.06.2021)
 
© REUTERS / Telegram@ZheltyeslivyЗадержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
Задержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© REUTERS / Telegram@Zheltyeslivy
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Адвокат арестованного в Белоруссии Романа Протасевича Инесса Оленская заявила РИА Новости, что встретилась со своим подзащитным для проведения следственных действий, он сообщил о восстановлении после перенесенного простудного заболевания.
Ранее Протасевич, который является основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, в интервью государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, пояснив, что размещал призывы к протестам в администрируемых Telegram-каналах. Протасевич сказал в интервью, что немного простыл, но чувствует себя прекрасно.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 15:50
Британия захотела наказать интервьюеров Протасевича
"Я посетила Романа", - сказала Оленская, уточнив, что встреча прошла в рамках следственных действий. В связи с появившимися в СМИ предположениями, что защитника намеренно подолгу не пускают к клиенту, она обратила внимание, что "никто препятствий во встречах не чинил".
Касаясь состояния здоровья Протасевича, Оленская сообщила, что ее клиент рассказал ей о выздоровлении после перенесенной простуды, связанной с хроническим заболеванием. "Он сказал, что сейчас уже здоров, пропил курс антибиотиков. Уже лекарств не пьет, потихоньку восстанавливается. Это было обострение хронического заболевания, которое он периодически переносит", - добавила собеседница агентства.
Активист Роман Протасевич во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
2 июня, 12:33
Юрист рассказала, грозит ли Протасевичу смертная казнь
По ее словам, серьезных жалоб на здоровье Протасевич не высказывал. Адвокат рассказала, что Протасевич рассматривает возможность привиться от коронавируса в СИЗО, но предположила, что вакцинацию придется отложить из-за перенесенной недавно болезни.
Оленская не стала комментировать ход расследования уголовного дела в отношении Протасевича, а также сообщений в СМИ о якобы заключенном им досудебном соглашении о сотрудничестве. Она напомнила, что дала подписку о неразглашении. Оленская подчеркнула, что сторонние лица, не вовлеченные в процесс, не могут располагать достоверной информацией о том, заключал ли Протасевич соглашение о сотрудничестве со следствием или нет.
Активист Роман Протасевич во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 01:31
Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
Протасевич был задержан в аэропорту Минска, когда самолет Ryanair, которым он летел из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Сообщение об угрозе впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairМинскБелоруссияВильнюсВ миреРоман Протасевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:47На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандской формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
Лента новостейМолния