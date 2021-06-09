https://ria.ru/20210609/protasevich-1736300541.html

Адвокат рассказала о состоянии Протасевича

Адвокат рассказала о состоянии Протасевича - РИА Новости, 09.06.2021

Адвокат рассказала о состоянии Протасевича

Адвокат арестованного в Белоруссии Романа Протасевича Инесса Оленская заявила РИА Новости, что встретилась со своим подзащитным для проведения следственных... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:37

2021-06-09T14:37

2021-06-09T15:01

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

минск

белоруссия

вильнюс

в мире

роман протасевич

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МИНСК, 9 июн – РИА Новости. Адвокат арестованного в Белоруссии Романа Протасевича Инесса Оленская заявила РИА Новости, что встретилась со своим подзащитным для проведения следственных действий, он сообщил о восстановлении после перенесенного простудного заболевания.Ранее Протасевич, который является основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, в интервью государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, пояснив, что размещал призывы к протестам в администрируемых Telegram-каналах. Протасевич сказал в интервью, что немного простыл, но чувствует себя прекрасно."Я посетила Романа", - сказала Оленская, уточнив, что встреча прошла в рамках следственных действий. В связи с появившимися в СМИ предположениями, что защитника намеренно подолгу не пускают к клиенту, она обратила внимание, что "никто препятствий во встречах не чинил".Касаясь состояния здоровья Протасевича, Оленская сообщила, что ее клиент рассказал ей о выздоровлении после перенесенной простуды, связанной с хроническим заболеванием. "Он сказал, что сейчас уже здоров, пропил курс антибиотиков. Уже лекарств не пьет, потихоньку восстанавливается. Это было обострение хронического заболевания, которое он периодически переносит", - добавила собеседница агентства.По ее словам, серьезных жалоб на здоровье Протасевич не высказывал. Адвокат рассказала, что Протасевич рассматривает возможность привиться от коронавируса в СИЗО, но предположила, что вакцинацию придется отложить из-за перенесенной недавно болезни.Оленская не стала комментировать ход расследования уголовного дела в отношении Протасевича, а также сообщений в СМИ о якобы заключенном им досудебном соглашении о сотрудничестве. Она напомнила, что дала подписку о неразглашении. Оленская подчеркнула, что сторонние лица, не вовлеченные в процесс, не могут располагать достоверной информацией о том, заключал ли Протасевич соглашение о сотрудничестве со следствием или нет.Протасевич был задержан в аэропорту Минска, когда самолет Ryanair, которым он летел из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Сообщение об угрозе впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210604/protasevich-1735655045.html

https://ria.ru/20210602/protasevich-1735230860.html

https://ria.ru/20210604/podderzhka-1735535622.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, белоруссия, вильнюс, в мире, роман протасевич