https://ria.ru/20210609/prosba-1736334334.html

Заммэра Москвы Ракова прокомментировала рост заболеваемости COVID-19

Заммэра Москвы Ракова прокомментировала рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

Заммэра Москвы Ракова прокомментировала рост заболеваемости COVID-19

Власти Москвы призывают жителей строже соблюдать противоэпидемиологические меры в условиях роста заболеваемости COVID-19, заявила заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:01

2021-06-09T17:01

2021-06-09T17:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анастасия ракова

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Москвы призывают жителей строже соблюдать противоэпидемиологические меры в условиях роста заболеваемости COVID-19, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что в течение всей этой недели растет число инфицированных, а эпидемиологи связывают это с несоблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений."Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу", — сказала Ракова.Она отметила, что сейчас ситуация разительно отличается от прошлогодней: у всех есть возможность защитить себя и близких, сделав прививку.При этом столичные власти увеличат число коек для больных COVID-19 до 14 тысяч и усилят мощности по диагностике — уже открыты два дополнительных KT-центра на базе поликлиник, добавила Ракова.Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, но никаких локдаунов вводить не планируется. Однако он призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм.За минувшие сутки в Москве выявили 4124 случая COVID-19 — это максимум с 16 января. В городе усилили контроль за ношением масок и перчаток, а также за соблюдением ковид-требований в организациях и на предприятиях.

https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736329545.html

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коронавирус в россии, анастасия ракова , здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество