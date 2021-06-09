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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210609/prosba-1736334334.html
Заммэра Москвы Ракова прокомментировала рост заболеваемости COVID-19
Заммэра Москвы Ракова прокомментировала рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021
Заммэра Москвы Ракова прокомментировала рост заболеваемости COVID-19
Власти Москвы призывают жителей строже соблюдать противоэпидемиологические меры в условиях роста заболеваемости COVID-19, заявила заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:01
2021-06-09T17:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Москвы призывают жителей строже соблюдать противоэпидемиологические меры в условиях роста заболеваемости COVID-19, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что в течение всей этой недели растет число инфицированных, а эпидемиологи связывают это с несоблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений."Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу", — сказала Ракова.Она отметила, что сейчас ситуация разительно отличается от прошлогодней: у всех есть возможность защитить себя и близких, сделав прививку.При этом столичные власти увеличат число коек для больных COVID-19 до 14 тысяч и усилят мощности по диагностике — уже открыты два дополнительных KT-центра на базе поликлиник, добавила Ракова.Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, но никаких локдаунов вводить не планируется. Однако он призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм.За минувшие сутки в Москве выявили 4124 случая COVID-19 — это максимум с 16 января. В городе усилили контроль за ношением масок и перчаток, а также за соблюдением ковид-требований в организациях и на предприятиях.
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коронавирус в россии, анастасия ракова , здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Заммэра Москвы Ракова прокомментировала рост заболеваемости COVID-19

17:01 09.06.2021 (обновлено: 17:35 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Москвы призывают жителей строже соблюдать противоэпидемиологические меры в условиях роста заболеваемости COVID-19, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в течение всей этой недели растет число инфицированных, а эпидемиологи связывают это с несоблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений.
"Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу", — сказала Ракова.
Она отметила, что сейчас ситуация разительно отличается от прошлогодней: у всех есть возможность защитить себя и близких, сделав прививку.
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
16:38Распространение коронавируса
В Москве увеличат число коек для пациентов с коронавирусом
При этом столичные власти увеличат число коек для больных COVID-19 до 14 тысяч и усилят мощности по диагностике — уже открыты два дополнительных KT-центра на базе поликлиник, добавила Ракова.
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, но никаких локдаунов вводить не планируется. Однако он призвал ресторанный бизнес, общепит и всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм.
За минувшие сутки в Москве выявили 4124 случая COVID-19 — это максимум с 16 января. В городе усилили контроль за ношением масок и перчаток, а также за соблюдением ковид-требований в организациях и на предприятиях.
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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