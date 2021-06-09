https://ria.ru/20210609/prilozheniya-1736340670.html

Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat

Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat - РИА Новости, 09.06.2021

Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat

Белый дом отменил указ бывшего президента США Дональда Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:33

2021-06-09T17:33

2021-06-09T17:53

tiktok

wechat

дональд трамп

джо байден

китай

сша

технологии

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Белый дом отменил указ бывшего президента США Дональда Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat.Новый исполнительный указ отменяет также указ Трампа по другим приложениям и программным обеспечениям, которые были разработаны в Китае или контролируются китайской стороной."Отменены следующие указы: указ 13942 от 6 августа 2020 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой TikTok..."); указ 13943 от 6 августа 2020 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой WeChat..."); и указ 13971 от 5 января 2021 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой приложениями и другими ПО, разработанным или контролируемым китайскими компаниями")", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Белого дома.Администрация Трампа обвиняла TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицала. Трамп в августе прошлого года подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором давал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Этот срок несколько раз продлевался. Суды в США неоднократно блокировали запрет властей США на работу TikTok в стране.

https://ria.ru/20210605/kitay-1735770770.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, wechat, дональд трамп, джо байден, китай, сша, технологии