https://ria.ru/20210609/prilozheniya-1736340670.html
Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat - РИА Новости, 09.06.2021
Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
Белый дом отменил указ бывшего президента США Дональда Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:33
2021-06-09T17:33
2021-06-09T17:53
tiktok
wechat
дональд трамп
джо байден
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сша
технологии
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Белый дом отменил указ бывшего президента США Дональда Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat.Новый исполнительный указ отменяет также указ Трампа по другим приложениям и программным обеспечениям, которые были разработаны в Китае или контролируются китайской стороной."Отменены следующие указы: указ 13942 от 6 августа 2020 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой TikTok..."); указ 13943 от 6 августа 2020 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой WeChat..."); и указ 13971 от 5 января 2021 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой приложениями и другими ПО, разработанным или контролируемым китайскими компаниями")", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Белого дома.Администрация Трампа обвиняла TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицала. Трамп в августе прошлого года подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором давал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Этот срок несколько раз продлевался. Суды в США неоднократно блокировали запрет властей США на работу TikTok в стране.
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tiktok, wechat, дональд трамп, джо байден, китай, сша, технологии