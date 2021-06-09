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Жительнице Перми, избивавшей дочь, вынесли приговор

Жительнице Перми, избивавшей дочь, вынесли приговор - РИА Новости, 09.06.2021

Жительнице Перми, избивавшей дочь, вынесли приговор

Суд назначил пермячке, избивавшей дочь, в том числе ремнём с пряжкой, три года лишения свободы условно, сообщается на сайте регионального управления СКР. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T22:36

2021-06-09T22:36

2021-06-09T22:36

россия

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 9 июн - РИА Новости. Суд назначил пермячке, избивавшей дочь, в том числе ремнём с пряжкой, три года лишения свободы условно, сообщается на сайте регионального управления СКР.По данным ведомства, с июня по конец октября 2020 года 34-летняя жительница Перми в своей квартире и в квартире матери систематически наносила восьмилетней дочери побои, в том числе ремнём с пряжкой. Девочка испытывала физическую боль и психические страдания."...Жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что во время расследования уголовного дела ребенок был изъят у матери и передан в государственное социальное учреждение. Следователем в адрес органов внутренних дел внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

https://ria.ru/20210423/podolsk-1729700446.html

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россия, пермь, происшествия