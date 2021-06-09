https://ria.ru/20210609/premiya-1736265709.html
Названы лауреаты госпремии в области правозащиты и благотворительности
Названы лауреаты госпремии в области правозащиты и благотворительности - РИА Новости, 09.06.2021
Названы лауреаты госпремии в области правозащиты и благотворительности
Государственная премия России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2020 год присуждена члену ОП РФ Тополевой-Солдуновой, сообщил... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:54
2021-06-09T11:54
2021-06-09T11:54
россия
елена тополева-солдунова
фонд "линия жизни"
валерий фадеев
общество
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Государственная премия России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2020 год присуждена члену ОП РФ Тополевой-Солдуновой, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев."Назову лауреата за выдающиеся достижения в области правозащиты: Елена Андреевна Тополева-Солдунова, директор автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации", и она - председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержки социально-ориентированных НКО ОП РФ", - сказал Фадеев на пресс-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Государственная премия России за выдающиеся достижения в области благотворительности за 2020 год присуждена президенту фонда "Линия жизни" Фаине Захаровой."За выдающиеся достижения в области благотворительности государственная премия по указу президента РФ присуждена Фаине Захаровой", - сообщил глава СПЧ.Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
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россия, елена тополева-солдунова, фонд "линия жизни", валерий фадеев, общество
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости.
Государственная премия России
за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2020 год присуждена члену ОП РФ Тополевой-Солдуновой, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев
.
"Назову лауреата за выдающиеся достижения в области правозащиты: Елена Андреевна Тополева-Солдунова, директор автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации", и она - председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержки социально-ориентированных НКО ОП РФ", - сказал Фадеев на пресс-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Государственная премия России за выдающиеся достижения в области благотворительности за 2020 год присуждена президенту фонда "Линия жизни"
Фаине Захаровой.
"За выдающиеся достижения в области благотворительности государственная премия по указу президента РФ присуждена Фаине Захаровой", - сообщил глава СПЧ.
Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.