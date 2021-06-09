Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/premiya-1736265709.html
Названы лауреаты госпремии в области правозащиты и благотворительности
Названы лауреаты госпремии в области правозащиты и благотворительности - РИА Новости, 09.06.2021
Названы лауреаты госпремии в области правозащиты и благотворительности
Государственная премия России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2020 год присуждена члену ОП РФ Тополевой-Солдуновой, сообщил... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:54
2021-06-09T11:54
россия
елена тополева-солдунова
фонд "линия жизни"
валерий фадеев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/102506/70/1025067014_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_171d11f4b9d4e3b488975f86ffe12cb6.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Государственная премия России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2020 год присуждена члену ОП РФ Тополевой-Солдуновой, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев."Назову лауреата за выдающиеся достижения в области правозащиты: Елена Андреевна Тополева-Солдунова, директор автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации", и она - председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержки социально-ориентированных НКО ОП РФ", - сказал Фадеев на пресс-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Государственная премия России за выдающиеся достижения в области благотворительности за 2020 год присуждена президенту фонда "Линия жизни" Фаине Захаровой."За выдающиеся достижения в области благотворительности государственная премия по указу президента РФ присуждена Фаине Захаровой", - сообщил глава СПЧ.Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
https://ria.ru/20210609/premiya-1736257155.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/102506/70/1025067014_10:0:5002:3744_1920x0_80_0_0_ecb4ad92b547393dbf65c95b8dd368cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, елена тополева-солдунова, фонд "линия жизни", валерий фадеев, общество

Названы лауреаты госпремии в области правозащиты и благотворительности

11:54 09.06.2021
 
© Фото : из личного архиваДиректор Агентства социальной информации Елена Тополева
Директор Агентства социальной информации Елена Тополева - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : из личного архива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Государственная премия России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2020 год присуждена члену ОП РФ Тополевой-Солдуновой, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Назову лауреата за выдающиеся достижения в области правозащиты: Елена Андреевна Тополева-Солдунова, директор автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации", и она - председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержки социально-ориентированных НКО ОП РФ", - сказал Фадеев на пресс-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Государственная премия России за выдающиеся достижения в области благотворительности за 2020 год присуждена президенту фонда "Линия жизни" Фаине Захаровой.
"За выдающиеся достижения в области благотворительности государственная премия по указу президента РФ присуждена Фаине Захаровой", - сообщил глава СПЧ.
Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
11:16
Создатели вакцины "Спутник V" получили госпремию по науке
 
РоссияЕлена Тополева-СолдуноваФонд "Линия жизни"Валерий ФадеевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандской формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
Лента новостейМолния