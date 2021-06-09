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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210609/premiya-1736259138.html
Названы лауреаты госпремии по литературе и искусству
Названы лауреаты госпремии по литературе и искусству - РИА Новости, 09.06.2021
Названы лауреаты госпремии по литературе и искусству
Государственная премия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, певице Герзмава, скульптору РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:24
2021-06-09T12:10
александр рукавишников
культура
россия
митрополит волоколамский иларион
хибла герзмава
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Государственная премия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, певице Герзмава, скульптору Рукавишникову, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.Ранее Толстой заявил, что вручение государственных премий в области литературы и искусства состоится в День России 12 июня."За вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности государственная премия 2020 года будет вручена – Григорию Валериевичу Алфееву, наиболее известного как митрополит Иларион, ... Вторая премия будет вручена за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства певице - Хибле Леварсовне Герзмава ... Третьим лауреатом стал выдающий скульптор Александр Иулианович Рукавишников за вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры, эстетическое воспитание творческой молодежи", - сказал Толстой на пресс-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак. Оперная певица Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.Герзмава является народной артисткой РФ, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".Известный советский скульптор Александр Рукавишников является автором памятников писателю Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки, императору Александру II у храма Христа Спасителя, клоуну Юрию Никулину у цирка на Цветном бульваре.Работы скульптора хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, музея Людвига, Siemens, Hermes, John Wilson, многочисленных частных и корпоративных коллекциях. В 2012 году Мастерская Рукавишникова открылась на Земляном Валу. Среди наград скульптора Орден Почета за большой вклад в развитие изобразительного искусства, а также Орден "Знак Почёта", Сретенский орден первой степени Республики Сербия и другие. Он также является народным художников РФ и заслуженным художником РСФСР.
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александр рукавишников, россия, митрополит волоколамский иларион, хибла герзмава

Названы лауреаты госпремии по литературе и искусству

11:24 09.06.2021 (обновлено: 12:10 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Государственная премия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, певице Герзмава, скульптору Рукавишникову, сообщил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
Ранее Толстой заявил, что вручение государственных премий в области литературы и искусства состоится в День России 12 июня.
"За вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности государственная премия 2020 года будет вручена – Григорию Валериевичу Алфееву, наиболее известного как митрополит Иларион, ... Вторая премия будет вручена за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства певице - Хибле Леварсовне Герзмава ... Третьим лауреатом стал выдающий скульптор Александр Иулианович Рукавишников за вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры, эстетическое воспитание творческой молодежи", - сказал Толстой на пресс-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.
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Оперная певица Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.
Герзмава является народной артисткой РФ, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".
Известный советский скульптор Александр Рукавишников является автором памятников писателю Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки, императору Александру II у храма Христа Спасителя, клоуну Юрию Никулину у цирка на Цветном бульваре.
Работы скульптора хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, музея Людвига, Siemens, Hermes, John Wilson, многочисленных частных и корпоративных коллекциях. В 2012 году Мастерская Рукавишникова открылась на Земляном Валу. Среди наград скульптора Орден Почета за большой вклад в развитие изобразительного искусства, а также Орден "Знак Почёта", Сретенский орден первой степени Республики Сербия и другие. Он также является народным художников РФ и заслуженным художником РСФСР.
 
КультураАлександр РукавишниковРоссияМитрополит Волоколамский ИларионХибла Герзмава
 
 
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