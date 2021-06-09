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Губернатор: пожар в рязанской больнице вызвало возгорание аппарата ИВЛ
Губернатор: пожар в рязанской больнице вызвало возгорание аппарата ИВЛ - РИА Новости, 09.06.2021
Губернатор: пожар в рязанской больнице вызвало возгорание аппарата ИВЛ
Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил основную версию возникновения пожара в областной больнице имени Семашко — возгорание аппарата ИВЛ. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:36
2021-06-09T10:16
николай любимов
москва
пожар в больнице в рязани
рязанская область
происшествия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил основную версию возникновения пожара в областной больнице имени Семашко — возгорание аппарата ИВЛ."Медсестра сначала пыталась его потушить, вторая медсестра подключилась", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По словам Любимова, женщины воспользовались огнетушителями, но "было сложно"; сработала аварийная сигнализация, оборудование отключилось."Началось задымление. Всех стали эвакуировать. Медперсонал начал это делать. Через пять минут буквально прибыли пожарные, машины скорой помощи. Всех пациентов — десять человек из отделения реанимации и со второго этажа 26 пациентов — тоже быстро эвакуировали", — рассказал губернатор.Обе медсестры получили ожоги разной степени тяжести. Одну из них отправят на лечение в центр имени Вишневского в Москве.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской клиники произошел пожар. Три человека погибли от отравления угарным газом, восемь пострадали. Все умершие были в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Больница продолжает работать штатно.Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям жертв и пострадавшим, проверить местные медучреждения на предмет противопожарной безопасности и оказать содействие следствию.Известно, что в 2019 году в больнице ремонтировали аппарат ИВЛ.
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николай любимов, москва, пожар в больнице в рязани, рязанская область, происшествия

Губернатор: пожар в рязанской больнице вызвало возгорание аппарата ИВЛ

09:36 09.06.2021 (обновлено: 10:16 09.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиМашины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где в результате пожара в реанимационном отделении погибли два человека
Машины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где в результате пожара в реанимационном отделении погибли два человека - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил основную версию возникновения пожара в областной больнице имени Семашко — возгорание аппарата ИВЛ.
"Медсестра сначала пыталась его потушить, вторая медсестра подключилась", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Любимова, женщины воспользовались огнетушителями, но "было сложно"; сработала аварийная сигнализация, оборудование отключилось.
"Началось задымление. Всех стали эвакуировать. Медперсонал начал это делать. Через пять минут буквально прибыли пожарные, машины скорой помощи. Всех пациентов — десять человек из отделения реанимации и со второго этажа 26 пациентов — тоже быстро эвакуировали", — рассказал губернатор.
Обе медсестры получили ожоги разной степени тяжести. Одну из них отправят на лечение в центр имени Вишневского в Москве.
Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
07:43
Крупные пожары в больницах в России в 2012-2021 годах
В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской клиники произошел пожар. Три человека погибли от отравления угарным газом, восемь пострадали. Все умершие были в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Больница продолжает работать штатно.
Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям жертв и пострадавшим, проверить местные медучреждения на предмет противопожарной безопасности и оказать содействие следствию.
Известно, что в 2019 году в больнице ремонтировали аппарат ИВЛ.
 
Николай ЛюбимовМоскваПожар в больнице в РязаниРязанская областьПроисшествия
 
 
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