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Губернатор: пожар в рязанской больнице вызвало возгорание аппарата ИВЛ

Губернатор: пожар в рязанской больнице вызвало возгорание аппарата ИВЛ - РИА Новости, 09.06.2021

Губернатор: пожар в рязанской больнице вызвало возгорание аппарата ИВЛ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил основную версию возникновения пожара в областной больнице имени Семашко — возгорание аппарата ИВЛ. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:36

2021-06-09T09:36

2021-06-09T10:16

николай любимов

москва

пожар в больнице в рязани

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подтвердил основную версию возникновения пожара в областной больнице имени Семашко — возгорание аппарата ИВЛ."Медсестра сначала пыталась его потушить, вторая медсестра подключилась", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По словам Любимова, женщины воспользовались огнетушителями, но "было сложно"; сработала аварийная сигнализация, оборудование отключилось."Началось задымление. Всех стали эвакуировать. Медперсонал начал это делать. Через пять минут буквально прибыли пожарные, машины скорой помощи. Всех пациентов — десять человек из отделения реанимации и со второго этажа 26 пациентов — тоже быстро эвакуировали", — рассказал губернатор.Обе медсестры получили ожоги разной степени тяжести. Одну из них отправят на лечение в центр имени Вишневского в Москве.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской клиники произошел пожар. Три человека погибли от отравления угарным газом, восемь пострадали. Все умершие были в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Больница продолжает работать штатно.Губернатор Николай Любимов поручил оказать помощь семьям жертв и пострадавшим, проверить местные медучреждения на предмет противопожарной безопасности и оказать содействие следствию.Известно, что в 2019 году в больнице ремонтировали аппарат ИВЛ.

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