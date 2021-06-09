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Берлин связал завершение "Северного потока — 2" с транзитом через Украину
Берлин связал завершение "Северного потока — 2" с транзитом через Украину - РИА Новости, 09.06.2021
Берлин связал завершение "Северного потока — 2" с транзитом через Украину
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин связывает завершение проекта "Северный поток 2" с продолжением газового транзита через Украину. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:30
2021-06-09T18:11
allseas
северный поток — 2
хайко маас
ангела меркель
сша
в мире
мид германии
берлин (город)
украина
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин связывает завершение проекта "Северный поток 2" с продолжением газового транзита через Украину."Германия, и канцлер ФРГ (Ангела Меркель) много лет назад прояснила это президенту (России Владимиру) Путину, связывает завершение проекта "Северный поток 2" с продолжением газового транзита на Украине. Это основание для того, почему мы прилагали усилия для того, чтобы в 2019 году заключить договор о транзите газа между Украиной и Россией. Канцлер очень ясно пояснила это президенту Путину. Ничего не изменилось", - заявил Маас, выступая на пресс-конференции в Берлине."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
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allseas, северный поток — 2, хайко маас, ангела меркель, сша, в мире, мид германии, берлин (город), украина

Берлин связал завершение "Северного потока — 2" с транзитом через Украину

17:30 09.06.2021 (обновлено: 18:11 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин связывает завершение проекта "Северный поток 2" с продолжением газового транзита через Украину.
"Германия, и канцлер ФРГ (Ангела Меркель) много лет назад прояснила это президенту (России Владимиру) Путину, связывает завершение проекта "Северный поток 2" с продолжением газового транзита на Украине. Это основание для того, почему мы прилагали усилия для того, чтобы в 2019 году заключить договор о транзите газа между Украиной и Россией. Канцлер очень ясно пояснила это президенту Путину. Ничего не изменилось", - заявил Маас, выступая на пресс-конференции в Берлине.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
 
AllseasСеверный поток — 2Хайко МаасАнгела МеркельСШАВ миреМИД ГерманииБерлин (город)Украина
 
 
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