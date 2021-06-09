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Германия надеется договориться с США по "Северному потоку — 2" к августу
Германия надеется договориться с США по "Северному потоку — 2" к августу - РИА Новости, 09.06.2021
Германия надеется договориться с США по "Северному потоку — 2" к августу
Германия рассчитывает к середине августа достигнуть конкретных результатов в переговорах с США по "Северному потоку 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:05
2021-06-09T16:05
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
хайко маас
мид германии
сша
украина
экономика
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Германия рассчитывает к середине августа достигнуть конкретных результатов в переговорах с США по "Северному потоку 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."На этой неделе в том же кругу (чиновников) будет новая видеоконференция по этой теме, и мы продолжим обсуждать тему. Мы пока не достигли той точки, где можно объявить о решении. Речь идет, действительно, о влиянии "Северного потока 2" на Украину", - заявил Маас, выступая в бундестаге.Он напомнил, что Германия рассчитывает, что контракт РФ и Украины по транзиту газа будет продлен. "Мы поставили себе цель, чтобы к середине августа у нас был конкретный результат", - заявил министр.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, хайко маас, мид германии, сша, украина, экономика

Германия надеется договориться с США по "Северному потоку — 2" к августу

16:05 09.06.2021
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Германия рассчитывает к середине августа достигнуть конкретных результатов в переговорах с США по "Северному потоку 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"На этой неделе в том же кругу (чиновников) будет новая видеоконференция по этой теме, и мы продолжим обсуждать тему. Мы пока не достигли той точки, где можно объявить о решении. Речь идет, действительно, о влиянии "Северного потока 2" на Украину", - заявил Маас, выступая в бундестаге.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
Он напомнил, что Германия рассчитывает, что контракт РФ и Украины по транзиту газа будет продлен. "Мы поставили себе цель, чтобы к середине августа у нас был конкретный результат", - заявил министр.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
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15:26
В Польше заявили, что разочарованы позицией США по "Северному потоку — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Хайко МаасМИД ГерманииСШАУкраинаЭкономика
 
 
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