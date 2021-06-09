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Раскрыты подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице
Раскрыты подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице - РИА Новости, 09.06.2021
Раскрыты подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице
Четверо из восьми пострадавших в результате пожара в больнице имени Семашко в Рязани переведены в другой корпус той же больницы, еще четверо направлены в другие РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T07:52
2021-06-09T07:52
2021-06-09T08:33
пожар в больнице в рязани
россия
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Четверо из восьми пострадавших в результате пожара в больнице имени Семашко в Рязани переведены в другой корпус той же больницы, еще четверо направлены в другие медучреждения, сообщили РИА Новости в оперштабе при правительстве региона.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Больница продолжает работать в штатном режиме."Четыре пациента из реанимации переведены в 3-й корпус больницы имени Семашко, две медсестры направлены в ОКБ, один пациент перевезен в ковидное отделение ОКБ, еще один пациент - в городскую больницу №4", - сообщил собеседник агентства.Также решается вопрос о транспортировке одной из пострадавших при пожаре в рязанской больнице медсестер в Москву."Медсестра (находится в состоянии – ред.) средней степени тяжести. Решается вопрос о ее транспортировке с помощью санавиации в Москву", - уточнил пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов.
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пожар в больнице в рязани, россия, рязань, происшествия
РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости.
Четверо из восьми пострадавших в результате пожара в больнице имени Семашко в Рязани
переведены в другой корпус той же больницы, еще четверо направлены в другие медучреждения, сообщили РИА Новости в оперштабе при правительстве региона.
В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Больница продолжает работать в штатном режиме.
"Четыре пациента из реанимации переведены в 3-й корпус больницы имени Семашко, две медсестры направлены в ОКБ, один пациент перевезен в ковидное отделение ОКБ, еще один пациент - в городскую больницу №4", - сообщил собеседник агентства.
Также решается вопрос о транспортировке одной из пострадавших при пожаре в рязанской больнице медсестер в Москву.
"Медсестра (находится в состоянии – ред.) средней степени тяжести. Решается вопрос о ее транспортировке с помощью санавиации в Москву", - уточнил пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов.