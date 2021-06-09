https://ria.ru/20210609/postradavshie-1736235586.html

Раскрыты подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице

Раскрыты подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице - РИА Новости, 09.06.2021

Раскрыты подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице

Четверо из восьми пострадавших в результате пожара в больнице имени Семашко в Рязани переведены в другой корпус той же больницы, еще четверо направлены в другие РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T07:52

2021-06-09T07:52

2021-06-09T08:33

пожар в больнице в рязани

россия

рязань

происшествия

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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Четверо из восьми пострадавших в результате пожара в больнице имени Семашко в Рязани переведены в другой корпус той же больницы, еще четверо направлены в другие медучреждения, сообщили РИА Новости в оперштабе при правительстве региона.В ночь на среду в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, восемь пострадали. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Больница продолжает работать в штатном режиме."Четыре пациента из реанимации переведены в 3-й корпус больницы имени Семашко, две медсестры направлены в ОКБ, один пациент перевезен в ковидное отделение ОКБ, еще один пациент - в городскую больницу №4", - сообщил собеседник агентства.Также решается вопрос о транспортировке одной из пострадавших при пожаре в рязанской больнице медсестер в Москву."Медсестра (находится в состоянии – ред.) средней степени тяжести. Решается вопрос о ее транспортировке с помощью санавиации в Москву", - уточнил пресс-секретарь губернатора региона Денис Арапов.

https://ria.ru/20210609/pozhary-1736234721.html

россия

рязань

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2021

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пожар в больнице в рязани, россия, рязань, происшествия