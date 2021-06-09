Экс-главе "Тольяттихимбанка" Попову дали 7,5 года колонии
18:53 09.06.2021 (обновлено: 19:19 09.06.2021)
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Суд приговорил экс-председателя правления АО "Тольяттихимбанк" Александра Попова к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 миллионов рублей за покушение на дачу взятки, сообщается на сайте СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Александра Попова. Он признан виновным в покушении на дачу взятки в размере не менее 2 миллионов долларов США (часть 3 статья 30 часть 5 статья 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, следствием и судом установлено, что бенефициарный владелец и руководитель "Тольяттиазот" Сергей Махлай, являясь фигурантом уголовного дела о хищении продукции "Тольяттиазот", был также привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. Чтобы избежать обязанности по уплате налогов, а также уйти от ответственности, он решил через посредника дать судье Верховного суда РФ взятку не менее 2 миллионов долларов за вынесение в пользу "Тольяттиазот" заведомо незаконного судебного акта, который отменил бы решение налогового органа.
Отмечается, что вынесенный судебный акт Махлай хотел использовать при решении вопросов, связанных с его уголовным преследованием. К совершению преступления он привлек председателя правления "Тольяттихимбанк" Александра Попова. Последний, действуя по указанию Махлая, в 2015 году разработал преступный план. Используя свое должностное положение, он открыл в своем банке ячейку, куда заложил часть взятки, предоставленной в фактическое распоряжение посредников. Довести до конца свой план Попов не смог.
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Уточняется, что в рамках следствия на 293 земельных участка Попова судом был наложен арест.
"Приговором суда Попову назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что Махлай объявлен в федеральный и международный розыск. Вместе с тем ранее ему заочно вынесен приговор за совершение хищения продукции "Тольяттиазот". СК РФ продолжает устанавливать обстоятельства других преступлений, в том числе совершенных Поповым и иными лицами, поясняется в сообщении.