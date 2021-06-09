Задержанный в Японии помощник капитана "Амура" встретился с адвокатом
© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
ТОКИО, 9 июн – РИА Новости, Ксения Нака. К третьему помощнику капитана российского судна "Амур", задержанному в Японии в связи со столкновением с японской шхуной 26 мая, во вторник приехал адвокат, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.
"Адвокат приехал вчера и встретился с третьим помощником капитана "Амура", - сказал генеральный консул.
В понедельник в Японии был задержан третий помощник капитана судна "Амур" Павел Добрянский. Он подозревается по статьям 129, халатность, и 211, ненадлежащее управление судном, Уголовного кодекса Японии. Согласно положениям УК Японии, статья 129 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком не более трех лет, или штраф в размере не более 500 тысяч иен (около 5 тысяч долларов). Статья 211 УК Японии предполагается максимально возможное наказание в виде лишения свободы сроком не более 7 лет, или штраф не более миллиона иен (около 10 тысяч долларов). Во вторник третий помощник капитана российского судна "Амур" был доставлен в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что 26 мая российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших нет. Третий помощник капитана в понедельник был задержан на 72 часа. Ранее по гражданскому делу о компенсациях были изъяты документы судна.