Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/polsha-1736312067.html
В Польше заявили, что разочарованы позицией США по "Северному потоку — 2"
В Польше заявили, что разочарованы позицией США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 09.06.2021
В Польше заявили, что разочарованы позицией США по "Северному потоку — 2"
Польша очень разочарована отказом США от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:26
2021-06-09T15:26
россия
allseas
nord stream 2 ag
матеуш моравецкий
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
польша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593142126_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_067641a953a567ead84edd407c71e41f.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Польша очень разочарована отказом США от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2"."Мы в Польше очень разочарованы недавним изменением позиции США - особенно из-за того, что в последние пару лет мы работали рука об руку с американской администрацией, чтобы остановить или замедлить развитие "Северного потока 2". И только недавно американская администрация изменила свое мнение по этому поводу с ложными надеждами, что это поможет наладить отношения между США и ЕС. Что ж, Германия - это не ЕС. Германия - это Германия, и у нее есть свои интересы, и случилось так, что ее интересы совпадают и согласуются с интересами России", - заявил Моравецкий в интервью изданию Newsweek.По его словам, Германия находится на пути к "столкновению с трансатлантической стратегией" в вопросе своих интересов в сфере энергетики.Польский премьер отметил, что попытка остановить "Северный поток 2" была "довольно успешной до недавнего времени"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210608/posledstviya-1736224416.html
https://ria.ru/20210608/poschechina-1736168677.html
россия
балтийское море
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593142126_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_46eae22cda7ba8da486d2aad015283ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, allseas, nord stream 2 ag, матеуш моравецкий, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, польша, сша, в мире

В Польше заявили, что разочарованы позицией США по "Северному потоку — 2"

15:26 09.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Польша очень разочарована отказом США от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
"Мы в Польше очень разочарованы недавним изменением позиции США - особенно из-за того, что в последние пару лет мы работали рука об руку с американской администрацией, чтобы остановить или замедлить развитие "Северного потока 2". И только недавно американская администрация изменила свое мнение по этому поводу с ложными надеждами, что это поможет наладить отношения между США и ЕС. Что ж, Германия - это не ЕС. Германия - это Германия, и у нее есть свои интересы, и случилось так, что ее интересы совпадают и согласуются с интересами России", - заявил Моравецкий в интервью изданию Newsweek.
По его словам, Германия находится на пути к "столкновению с трансатлантической стратегией" в вопросе своих интересов в сфере энергетики.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 23:57
Блинкен заявил о "худших" для США последствиях строительства "Северного потока — 2"
Польский премьер отметил, что попытка остановить "Северный поток 2" была "довольно успешной до недавнего времени".

"Так что такое изменение было очень разочаровывающим и не только для Польши, но и для многих европейских стран", - добавил премьер.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 16:07
Немецкое СМИ назвало слова Путина о "Северном потоке — 2" пощечиной
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGМатеуш МоравецкийСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзПольшаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандской формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
Лента новостейМолния