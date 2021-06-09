В Польше заявили, что разочарованы позицией США по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Польша очень разочарована отказом США от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
"Мы в Польше очень разочарованы недавним изменением позиции США - особенно из-за того, что в последние пару лет мы работали рука об руку с американской администрацией, чтобы остановить или замедлить развитие "Северного потока 2". И только недавно американская администрация изменила свое мнение по этому поводу с ложными надеждами, что это поможет наладить отношения между США и ЕС. Что ж, Германия - это не ЕС. Германия - это Германия, и у нее есть свои интересы, и случилось так, что ее интересы совпадают и согласуются с интересами России", - заявил Моравецкий в интервью изданию Newsweek.
По его словам, Германия находится на пути к "столкновению с трансатлантической стратегией" в вопросе своих интересов в сфере энергетики.
Польский премьер отметил, что попытка остановить "Северный поток 2" была "довольно успешной до недавнего времени".
"Так что такое изменение было очень разочаровывающим и не только для Польши, но и для многих европейских стран", - добавил премьер.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.