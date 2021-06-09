https://ria.ru/20210609/polsha-1736298405.html
В Варшаве у представительства ЕК проходит акция протеста
В Варшаве у представительства ЕК проходит акция протеста - РИА Новости, 09.06.2021
В Варшаве у представительства ЕК проходит акция протеста
Польские шахтеры и работники топливно-энергетического сектора экономики проводят массовую акцию протеста у здания представительства Европейской комиссии в... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:28
2021-06-09T14:28
2021-06-09T16:06
протесты
еврокомиссия
польша
в мире
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ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Польские шахтеры и работники топливно-энергетического сектора экономики проводят массовую акцию протеста у здания представительства Европейской комиссии в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие недовольны неясным будущим топливно-энергетического комплекса страны и опасаются сокращения рабочих мест в связи с грядущей трансформацией этого сектора, направленной на снижение объемов выбросов в атмосферу.Несколько сотен протестующих принесли с собой символику профсоюза Солидарность. Они бьют в барабаны, дудят в горны и время от времени взрывают петарды.Ранее сообщалось, что Польша планирует закрыть последнюю угольную шахту в 2049 году. В настоящее же время уголь является основным топливом для польской энергетики.Представители ТЭК считают, что подобная трансформация приведет к удорожанию электроэнергии, что отразится на уровне жизни поляков.Катализатором протестов стал спор с Чехией из-за шахты Туров, закрытия которой добивается чешская сторона. Ранее суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и велел Польше немедленно приостановить добычу угля на шахте Туров в Богатыне. Претензии Чехии касаются расширения шахты Туров, которая находится возле стыка границ Польши, Чехии и Германии. Чехия протестует против расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод и создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий. Польские власти отказались закрывать шахту, так как от ее работы зависит от 4 до 7% производства электроэнергии в республике.
https://ria.ru/20210401/polsha-1603642640.html
https://ria.ru/20210608/popytki-1736125350.html
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РИА Новости
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протесты, еврокомиссия, польша, в мире
ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Польские шахтеры и работники топливно-энергетического сектора экономики проводят массовую акцию протеста у здания представительства Европейской комиссии в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие недовольны неясным будущим топливно-энергетического комплекса страны и опасаются сокращения рабочих мест в связи с грядущей трансформацией этого сектора, направленной на снижение объемов выбросов в атмосферу.
Несколько сотен протестующих принесли с собой символику профсоюза Солидарность. Они бьют в барабаны, дудят в горны и время от времени взрывают петарды.
Ранее сообщалось, что Польша
планирует закрыть последнюю угольную шахту в 2049 году. В настоящее же время уголь является основным топливом для польской энергетики.
Представители ТЭК считают, что подобная трансформация приведет к удорожанию электроэнергии, что отразится на уровне жизни поляков.
Катализатором протестов стал спор с Чехией из-за шахты Туров, закрытия которой добивается чешская сторона. Ранее суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии
и велел Польше немедленно приостановить добычу угля на шахте Туров в Богатыне. Претензии Чехии касаются расширения шахты Туров, которая находится возле стыка границ Польши, Чехии и Германии
. Чехия протестует против расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод и создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий. Польские власти отказались закрывать шахту, так как от ее работы зависит от 4 до 7% производства электроэнергии в республике.