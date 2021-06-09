https://ria.ru/20210609/politiki-1736363621.html

Украинского журналиста испугал "выстрел Путина" по западным политикам

Украинского журналиста испугал "выстрел Путина" по западным политикам - РИА Новости, 09.06.2021

Украинского журналиста испугал "выстрел Путина" по западным политикам

Заявление Владимира Путина о завершении прокладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2" стало выстрелом по противникам проекта на Западе, написал... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T19:50

2021-06-09T19:50

2021-06-09T22:46

россия

ситуация на украине

nord stream 2 ag

северный поток — 2

евросоюз

владимир путин

москва

киев

украина

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о завершении прокладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2" стало выстрелом по противникам проекта на Западе, написал украинский журналист Сергей Грабовский в статье для газеты "День"."Путин <…> вышел на финишную прямую и выстрелил, образно говоря, из пушек главного калибра. Сделал он это на Петербургском международном экономическом форуме", — говорится в материале.Журналиста возмутили слова российского лидера о перспективе сотрудничества Москвы и Киева. Так, в заявлении Путина о возможности продолжения транзита газа через Украину Грабовский усмотрел намерение России заставить Киев "капитулировать".Кроме того, украинский журналист обратил внимание на умение президента России вести переговоры с западными политиками."Путин всегда тщательно готовится к любой важной встрече с лидерами Запада", — посетовал он, назвав переговоры с участием российского президента "спецоперациями".Ранее в Кремле напомнили, что договор о транзите газа с Украиной останется в силе и Россия не намерена отказываться от этого маршрута и после истечения контракта. Также российские власти многократно опровергали любую политическую составляющую "Северного потока — 2", подчеркивая, что это коммерческий проект, выгодный для Евросоюза.

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736353857.html

https://ria.ru/20210609/nikto-1736309194.html

россия

москва

киев

украина

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