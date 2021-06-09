Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/politiki-1736363621.html
Украинского журналиста испугал "выстрел Путина" по западным политикам
Украинского журналиста испугал "выстрел Путина" по западным политикам - РИА Новости, 09.06.2021
Украинского журналиста испугал "выстрел Путина" по западным политикам
Заявление Владимира Путина о завершении прокладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2" стало выстрелом по противникам проекта на Западе, написал... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:50
2021-06-09T22:46
россия
ситуация на украине
nord stream 2 ag
северный поток — 2
евросоюз
владимир путин
москва
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735683643_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_262676c303598418bec0dee3399d4244.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о завершении прокладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2" стало выстрелом по противникам проекта на Западе, написал украинский журналист Сергей Грабовский в статье для газеты "День"."Путин &lt;…&gt; вышел на финишную прямую и выстрелил, образно говоря, из пушек главного калибра. Сделал он это на Петербургском международном экономическом форуме", — говорится в материале.Журналиста возмутили слова российского лидера о перспективе сотрудничества Москвы и Киева. Так, в заявлении Путина о возможности продолжения транзита газа через Украину Грабовский усмотрел намерение России заставить Киев "капитулировать".Кроме того, украинский журналист обратил внимание на умение президента России вести переговоры с западными политиками."Путин всегда тщательно готовится к любой важной встрече с лидерами Запада", — посетовал он, назвав переговоры с участием российского президента "спецоперациями".Ранее в Кремле напомнили, что договор о транзите газа с Украиной останется в силе и Россия не намерена отказываться от этого маршрута и после истечения контракта. Также российские власти многократно опровергали любую политическую составляющую "Северного потока — 2", подчеркивая, что это коммерческий проект, выгодный для Евросоюза.
https://ria.ru/20210609/ukraina-1736353857.html
https://ria.ru/20210609/nikto-1736309194.html
россия
москва
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735683643_42:0:2686:1983_1920x0_80_0_0_02380b2d89306819f7c14a750e6ee9fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, владимир путин, москва, киев, украина, пмэф, в мире

Украинского журналиста испугал "выстрел Путина" по западным политикам

19:50 09.06.2021 (обновлено: 22:46 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о завершении прокладки первой нитки газопровода "Северный поток — 2" стало выстрелом по противникам проекта на Западе, написал украинский журналист Сергей Грабовский в статье для газеты "День".
"Путин <…> вышел на финишную прямую и выстрелил, образно говоря, из пушек главного калибра. Сделал он это на Петербургском международном экономическом форуме", — говорится в материале.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
Вчера, 18:51
Правительство Украины утвердило стратегию требования от России репараций
Журналиста возмутили слова российского лидера о перспективе сотрудничества Москвы и Киева. Так, в заявлении Путина о возможности продолжения транзита газа через Украину Грабовский усмотрел намерение России заставить Киев "капитулировать".
Кроме того, украинский журналист обратил внимание на умение президента России вести переговоры с западными политиками.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
Вчера, 15:09
Global Times: Россию никто не сможет сделать своим "младшим партнером"
"Путин всегда тщательно готовится к любой важной встрече с лидерами Запада", — посетовал он, назвав переговоры с участием российского президента "спецоперациями".
Ранее в Кремле напомнили, что договор о транзите газа с Украиной останется в силе и Россия не намерена отказываться от этого маршрута и после истечения контракта. Также российские власти многократно опровергали любую политическую составляющую "Северного потока — 2", подчеркивая, что это коммерческий проект, выгодный для Евросоюза.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияСитуация на УкраинеNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ЕвросоюзВладимир ПутинМоскваКиевУкраинаПМЭФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Вилла Ла Гранж в Женеве станет местом встречи Путина и Байдена
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
07:35Названы самые счастливые города России
Лента новостейМолния