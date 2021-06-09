Госдума приняла закон о поиске пропавших людей по их геолокации
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий правоохранительным органам получать данные о пропавших гражданах, используя информацию операторов связи.
Поправки в законодательство были подготовлены спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, главой комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, сенаторами Людмилой Боковой и Ириной Гехт, депутатом Госдумы Татьяной Касаевой в 2018 году.
Документ подготовлен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которым предусмотрена подготовка предложений о мерах по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств.
Законопроектом предлагается наделить органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, правом получать сведения о местонахождении пользовательского оборудования пропавших без вести людей сразу с момента поступления заявления о пропаже человека без получения судебного решения.
Однако ко второму чтению документ был дополнен положениями о необходимости органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, обратиться в суд в течение 24 часов с момента получения данных о местонахождении пропавшего.
Согласно законопроекту, в течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого розыска или прекратить его.
Как отметил ранее глава ответственного комитета по информполитике Александр Хинштейн, таким образом предоставляется возможность оперативного и незамедлительного розыска людей и не нарушается конституционный принцип частной жизни и тайны связи. Кроме этого, как пояснил депутат, такими данными будут наделять и волонтеров через органы внутренних дел в соответствии с законом об основах участия граждан в охране общественного порядка, так как одна из форм этого участия заключается в содействии при розыске потерявшихся лиц.
26 января, 01:13Специалист рассказал, как найти любой смартфон без геолокации