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Мусорщики устроили погром в мэрии одного из округов Парижа
Мусорщики устроили погром в мэрии одного из округов Парижа - РИА Новости, 09.06.2021
Мусорщики устроили погром в мэрии одного из округов Парижа
Мусорщики, протестующие против реформы госслужбы, ворвались в мэрию тринадцатого округа Парижа и устроили там погром, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:34
2021-06-09T21:36
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 9 июн — РИА Новости. Мусорщики, протестующие против реформы госслужбы, ворвались в мэрию тринадцатого округа Парижа и устроили там погром, сообщил телеканал BFMTV.По данным канала, поводом для протестов стали сокращение отпусков, воспрепятствование праву на забастовку, а также санитарные условия, в которых вынуждены работать уборщики отходов.Мэр округа Жером Куме осудил акцию на своей странице в Twitter."Насилие, кражи и порча имущества не должны рассматриваться как законные действия", — написал чиновник.Он заявил телеканалу, что протестующие разбросали бумаги мэрии по зданию. В частности, пострадали документы, связанные с вакцинацией от COVID-19.
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Мусорщики Парижа устроили погром
В Париже мусорщики в знак протеста устроили погром в мэрии одного из округов
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франция, париж, в мире

Мусорщики устроили погром в мэрии одного из округов Парижа

19:34 09.06.2021 (обновлено: 21:36 09.06.2021)
 
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ПАРИЖ, 9 июн — РИА Новости. Мусорщики, протестующие против реформы госслужбы, ворвались в мэрию тринадцатого округа Парижа и устроили там погром, сообщил телеканал BFMTV.
По данным канала, поводом для протестов стали сокращение отпусков, воспрепятствование праву на забастовку, а также санитарные условия, в которых вынуждены работать уборщики отходов.
Мэр округа Жером Куме осудил акцию на своей странице в Twitter.
"Насилие, кражи и порча имущества не должны рассматриваться как законные действия", — написал чиновник.
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Он заявил телеканалу, что протестующие разбросали бумаги мэрии по зданию. В частности, пострадали документы, связанные с вакцинацией от COVID-19.
 
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