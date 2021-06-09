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Мусорщики устроили погром в мэрии одного из округов Парижа

Мусорщики устроили погром в мэрии одного из округов Парижа - РИА Новости, 09.06.2021

Мусорщики устроили погром в мэрии одного из округов Парижа

Мусорщики, протестующие против реформы госслужбы, ворвались в мэрию тринадцатого округа Парижа и устроили там погром, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T19:34

2021-06-09T19:34

2021-06-09T21:36

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ПАРИЖ, 9 июн — РИА Новости. Мусорщики, протестующие против реформы госслужбы, ворвались в мэрию тринадцатого округа Парижа и устроили там погром, сообщил телеканал BFMTV.По данным канала, поводом для протестов стали сокращение отпусков, воспрепятствование праву на забастовку, а также санитарные условия, в которых вынуждены работать уборщики отходов.Мэр округа Жером Куме осудил акцию на своей странице в Twitter."Насилие, кражи и порча имущества не должны рассматриваться как законные действия", — написал чиновник.Он заявил телеканалу, что протестующие разбросали бумаги мэрии по зданию. В частности, пострадали документы, связанные с вакцинацией от COVID-19.

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Мусорщики Парижа устроили погром В Париже мусорщики в знак протеста устроили погром в мэрии одного из округов 2021-06-09T19:34 true PT0M42S

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франция, париж, в мире