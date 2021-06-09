https://ria.ru/20210609/plennye-1736380410.html

ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными

ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными - РИА Новости, 09.06.2021

ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными

Представители Киева на переговорах по Донбассу блокируют обсуждение вопросов снятия обвинений с переданных в ходе обменов лиц, а также новых обменов, заявила... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T23:22

2021-06-09T23:22

2021-06-09T23:22

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07ee8873f9dcb9b2acf72cc26a51fd75.jpg

ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по Донбассу блокируют обсуждение вопросов снятия обвинений с переданных в ходе обменов лиц, а также новых обменов, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Во вторник прошли переговоры подгрупп по Донбассу, в среду - заседание контактной группы. Пресс-служба делегации Киева в контактной группе заявила, что глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук в ходе консультаций призвал власти самопровозглашенных республик Донбасса освободить четырех пленных тяжелобольных украинцев. В ЛНР ранее заявили, что Киев уходит от своих обязательств по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обменов пленными, тем самым блокируя обсуждение вопроса новых обменов."При обсуждении гуманитарных вопросов Украина пошла дальше и предприняла попытку прямого шантажа республик. Украина начала выдвигать дополнительные требования в обмен на частичное выполнение своих обязательств, тем самым ставя их выполнение в зависимость от выполнения республиками этих требований, прикрываясь при этом некими гуманитарными целями", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.По ее словам, в своем отчете координатор подгруппы отметил, что его предложение организовать встречу сторон на линии соприкосновения для достижения прогресса, Киев не поддержал.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210608/donbass-1736170507.html

https://ria.ru/20210609/provokatsiya-1736350151.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире