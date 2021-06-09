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ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными
ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными - РИА Новости, 09.06.2021
ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными
Представители Киева на переговорах по Донбассу блокируют обсуждение вопросов снятия обвинений с переданных в ходе обменов лиц, а также новых обменов, заявила... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T23:22
2021-06-09T23:22
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по Донбассу блокируют обсуждение вопросов снятия обвинений с переданных в ходе обменов лиц, а также новых обменов, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Во вторник прошли переговоры подгрупп по Донбассу, в среду - заседание контактной группы. Пресс-служба делегации Киева в контактной группе заявила, что глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук в ходе консультаций призвал власти самопровозглашенных республик Донбасса освободить четырех пленных тяжелобольных украинцев. В ЛНР ранее заявили, что Киев уходит от своих обязательств по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обменов пленными, тем самым блокируя обсуждение вопроса новых обменов."При обсуждении гуманитарных вопросов Украина пошла дальше и предприняла попытку прямого шантажа республик. Украина начала выдвигать дополнительные требования в обмен на частичное выполнение своих обязательств, тем самым ставя их выполнение в зависимость от выполнения республиками этих требований, прикрываясь при этом некими гуманитарными целями", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.По ее словам, в своем отчете координатор подгруппы отметил, что его предложение организовать встречу сторон на линии соприкосновения для достижения прогресса, Киев не поддержал.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210608/donbass-1736170507.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными

23:22 09.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка
Стена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Представители Киева на переговорах по Донбассу блокируют обсуждение вопросов снятия обвинений с переданных в ходе обменов лиц, а также новых обменов, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.
Во вторник прошли переговоры подгрупп по Донбассу, в среду - заседание контактной группы. Пресс-служба делегации Киева в контактной группе заявила, что глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук в ходе консультаций призвал власти самопровозглашенных республик Донбасса освободить четырех пленных тяжелобольных украинцев. В ЛНР ранее заявили, что Киев уходит от своих обязательств по снятию обвинений с лиц, переданных в ходе обменов пленными, тем самым блокируя обсуждение вопроса новых обменов.
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 16:14
В ЛНР призвали сделать минские переговоры по Донбассу публичными
"При обсуждении гуманитарных вопросов Украина пошла дальше и предприняла попытку прямого шантажа республик. Украина начала выдвигать дополнительные требования в обмен на частичное выполнение своих обязательств, тем самым ставя их выполнение в зависимость от выполнения республиками этих требований, прикрываясь при этом некими гуманитарными целями", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.
По ее словам, в своем отчете координатор подгруппы отметил, что его предложение организовать встречу сторон на линии соприкосновения для достижения прогресса, Киев не поддержал.

"Вопрос обменов и "процессуальной очистки" остался заблокирован. Украина по-прежнему отказывается от выполнения своих обязательств, предусмотренных в подписанных ее представителем Кучмой (экс-президент Украины, бывший представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма – ред.) соглашениях в декабре 2019 года и апреле 2020 года", - заявила Ковшарь.

Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
Вчера, 18:27
Зеленский заявил о провокациях в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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