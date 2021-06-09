https://ria.ru/20210609/plant-1736328027.html

Путин дал старт началу производства на Амурском ГПЗ

Путин дал старт началу производства на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 09.06.2021

Путин дал старт началу производства на Амурском ГПЗ

Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе "Газпрома". РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:36

2021-06-09T16:36

2021-06-09T16:59

амурский гпз

сила сибири (газопровод)

алексей миллер

газпром

владимир путин

амурская область

свободный

экономика

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе "Газпрома"."Мы ставим перед собой масштабные задачи по развитию инфраструктуры страны, по модернизации отраслей промышленности, по раскрытию потенциала всех наших регионов от Калининграда до Владивостока. И строительство Амурского газоперерабатывающего завода, ваш труд — это прямое зримое доказательство того, что мы готовы и способны реализовывать такие масштабные планы", — подчеркнул президент.Предприятие построили в районе города Свободный Амурской области. Как заявил на церемонии глава газовой корпорации Алексей Миллер, график работ был очень жесткий, но предприятие запускают в "строго плановые директивные сроки".Глава государства дал старт работе первого пускового комплекса из двух линий, всего производственных линий будет шесть.Строительство Амурского ГПЗ начали в 2015 году, плановый объем переработки — 42 миллиарда кубометров газа. Сырье для предприятия будет поставлять трубопровод "Сила Сибири". "Газпром" оценивал стоимость строительства в 950 миллиардов рублей.После выхода завода на полную проектную производительность в 2025 году перерабатывающие мощности "Газпрома" увеличатся на 80 процентов, выпуск этана вырастет в семь раз, а гелия — в 16, что соответствует примерно трети мирового потребления.

https://ria.ru/20210609/infrastruktura-1736303609.html

https://ria.ru/20210429/gazprom-1730562892.html

амурская область

свободный

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амурский гпз, сила сибири (газопровод), алексей миллер, газпром, владимир путин, амурская область, свободный, экономика