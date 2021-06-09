Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20210609/petr-1736028363.html
Редкие экземпляры: о юности Петра расскажут в Президентской библиотеке
Редкие экземпляры: о юности Петра расскажут в Президентской библиотеке - РИА Новости, 09.06.2021
Редкие экземпляры: о юности Петра расскажут в Президентской библиотеке
В 2022 году будет широко отмечаться 350-летие со дня рождения первого российского императора Петра I. В преддверии этого события Президентская библиотека... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:00
2021-06-09T11:21
морская держава
морская держава
россия
петр i
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736018134_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_9907e5da56eb704bff873ee2dd2cd0dc.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В 2022 году будет широко отмечаться 350-летие со дня рождения первого российского императора Петра I. В преддверии этого события Президентская библиотека посвятила императору обширную подборку "Пётр I (1672–1725)", ставшую частью цифровой коллекции "Династия Романовых. Земский собор 1613 года". В частности, можно ознакомиться с такими редкими изданиями как "Бумаги императора Петра I", "Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Великого: 1672–1725", "Пётр Великий, последний царь московский и первый император Всероссийский", "В Петербурге при Петре Великом". Большое место в подборке отведено теме обучения Петра Алексеевича. Своим образованием юный царь был обязан не только учителям и наставникам, но и собственной тяге к знаниям и любознательности. Об этом свидетельствуют многие издания, входящие в подборку Президентской библиотеки. В том числе и видеоматериал "Учителя Петра I", подготовленный специалистами библиотеки и представленный на портале учреждения.Основное образование будущий император получил по церковным книгам. Постулаты военной стратегии Петр освоил в селе Преображенское под Москвой. "При грустном положении его матери одно только служило развлечением – игры со своими сверстниками, которых собрал ему еще отец его для потехи. За это они и назывались потешными", – пишет историк Владимир Сорокин в "Рассказах о Петре Великом" (1872). Со временем эти игры превратились в настоящие учения, а бывшие "потешные" войска стали верными Петру гвардейскими полками – Преображенским и Семеновским.Также юный Петр любил бывать в Немецкой слободе – месте поселения выходцев из европейских стран. Однажды, заинтересовавшись устройством и работой привезённой из-за границы астролябии, Пётр обратился за разъяснениями к голландскому предпринимателю Францу Тиммерману, который стал его учителем по геометрии, арифметике, артиллерии и фортификации. Однажды в Измайлово, в амбаре, Пётр обнаружил старый английский бот. Мысль, что лодка может ходить против ветра, привела царя в восторг. Этого оказалось достаточно, чтобы он начал строить флот. К пятнадцати годам Пётр владел четырнадцатью ремеслами.Кроме материалов об образовании императора в подборку вошли исторические документы, деловая и личная переписка монарха, посвящённые ему исследования, библиография и многие другие материалы.
https://ria.ru/20210521/torgovlya-1732825146.html
https://ria.ru/20210515/artefakty-1603517324.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736018134_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d96b1bd42c34cf9cefaa760f007f2625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морская держава, россия, петр i

Редкие экземпляры: о юности Петра расскажут в Президентской библиотеке

11:00 09.06.2021 (обновлено: 11:21 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапкоПортрет Петра Первого неизвестного автора
Портрет Петра Первого неизвестного автора - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В 2022 году будет широко отмечаться 350-летие со дня рождения первого российского императора Петра I. В преддверии этого события Президентская библиотека посвятила императору обширную подборку "Пётр I (1672–1725)", ставшую частью цифровой коллекции "Династия Романовых. Земский собор 1613 года".
В частности, можно ознакомиться с такими редкими изданиями как "Бумаги императора Петра I", "Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Великого: 1672–1725", "Пётр Великий, последний царь московский и первый император Всероссийский", "В Петербурге при Петре Великом".
Город Архангельск. Рыбная пристань
21 мая, 10:00Морская держава
Пенька и юфть: чем Россия Петра I за море торговала
Большое место в подборке отведено теме обучения Петра Алексеевича. Своим образованием юный царь был обязан не только учителям и наставникам, но и собственной тяге к знаниям и любознательности. Об этом свидетельствуют многие издания, входящие в подборку Президентской библиотеки. В том числе и видеоматериал "Учителя Петра I", подготовленный специалистами библиотеки и представленный на портале учреждения.
Основное образование будущий император получил по церковным книгам. Постулаты военной стратегии Петр освоил в селе Преображенское под Москвой.
"При грустном положении его матери одно только служило развлечением – игры со своими сверстниками, которых собрал ему еще отец его для потехи. За это они и назывались потешными", – пишет историк Владимир Сорокин в "Рассказах о Петре Великом" (1872). Со временем эти игры превратились в настоящие учения, а бывшие "потешные" войска стали верными Петру гвардейскими полками – Преображенским и Семеновским.
Бронзовые часы голландского производства с одного из флагманов Петра I
15 мая, 10:00Морская держава
Петровские артефакты: как Алексей Толстой спас вещи императора
Также юный Петр любил бывать в Немецкой слободе – месте поселения выходцев из европейских стран. Однажды, заинтересовавшись устройством и работой привезённой из-за границы астролябии, Пётр обратился за разъяснениями к голландскому предпринимателю Францу Тиммерману, который стал его учителем по геометрии, арифметике, артиллерии и фортификации.
Однажды в Измайлово, в амбаре, Пётр обнаружил старый английский бот. Мысль, что лодка может ходить против ветра, привела царя в восторг. Этого оказалось достаточно, чтобы он начал строить флот. К пятнадцати годам Пётр владел четырнадцатью ремеслами.
Кроме материалов об образовании императора в подборку вошли исторические документы, деловая и личная переписка монарха, посвящённые ему исследования, библиография и многие другие материалы.
 
Морская державаМорская державаРоссияПетр I
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандской формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
Лента новостейМолния