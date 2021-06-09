https://ria.ru/20210609/petr-1736028363.html

Редкие экземпляры: о юности Петра расскажут в Президентской библиотеке

Редкие экземпляры: о юности Петра расскажут в Президентской библиотеке - РИА Новости, 09.06.2021

Редкие экземпляры: о юности Петра расскажут в Президентской библиотеке

В 2022 году будет широко отмечаться 350-летие со дня рождения первого российского императора Петра I. В преддверии этого события Президентская библиотека... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:00

2021-06-09T11:00

2021-06-09T11:21

морская держава

морская держава

россия

петр i

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В 2022 году будет широко отмечаться 350-летие со дня рождения первого российского императора Петра I. В преддверии этого события Президентская библиотека посвятила императору обширную подборку "Пётр I (1672–1725)", ставшую частью цифровой коллекции "Династия Романовых. Земский собор 1613 года". В частности, можно ознакомиться с такими редкими изданиями как "Бумаги императора Петра I", "Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Великого: 1672–1725", "Пётр Великий, последний царь московский и первый император Всероссийский", "В Петербурге при Петре Великом". Большое место в подборке отведено теме обучения Петра Алексеевича. Своим образованием юный царь был обязан не только учителям и наставникам, но и собственной тяге к знаниям и любознательности. Об этом свидетельствуют многие издания, входящие в подборку Президентской библиотеки. В том числе и видеоматериал "Учителя Петра I", подготовленный специалистами библиотеки и представленный на портале учреждения.Основное образование будущий император получил по церковным книгам. Постулаты военной стратегии Петр освоил в селе Преображенское под Москвой. "При грустном положении его матери одно только служило развлечением – игры со своими сверстниками, которых собрал ему еще отец его для потехи. За это они и назывались потешными", – пишет историк Владимир Сорокин в "Рассказах о Петре Великом" (1872). Со временем эти игры превратились в настоящие учения, а бывшие "потешные" войска стали верными Петру гвардейскими полками – Преображенским и Семеновским.Также юный Петр любил бывать в Немецкой слободе – месте поселения выходцев из европейских стран. Однажды, заинтересовавшись устройством и работой привезённой из-за границы астролябии, Пётр обратился за разъяснениями к голландскому предпринимателю Францу Тиммерману, который стал его учителем по геометрии, арифметике, артиллерии и фортификации. Однажды в Измайлово, в амбаре, Пётр обнаружил старый английский бот. Мысль, что лодка может ходить против ветра, привела царя в восторг. Этого оказалось достаточно, чтобы он начал строить флот. К пятнадцати годам Пётр владел четырнадцатью ремеслами.Кроме материалов об образовании императора в подборку вошли исторические документы, деловая и личная переписка монарха, посвящённые ему исследования, библиография и многие другие материалы.

https://ria.ru/20210521/torgovlya-1732825146.html

https://ria.ru/20210515/artefakty-1603517324.html

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морская держава, россия, петр i