Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210609/pereosmyslenie-1736328440.html
Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию
Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию - РИА Новости, 09.06.2021
Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию
Пандемия коронавируса привела к переосмыслению государственных приоритетов, показала важность развития здравоохранения, сказал председатель партии "Единая... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:35
2021-06-09T16:35
распространение коронавируса
здоровье - общество
дмитрий медведев
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735069560_0:180:2969:1850_1920x0_80_0_0_0c8cbde04d8d68d068db289d6f34a31c.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к переосмыслению государственных приоритетов, показала важность развития здравоохранения, сказал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Каждый из этих пяти лет был для страны, и соответственно, для нашей партии, был напряжённым и ответственным, но самым сложным здесь стал прошлый год, когда мы все столкнулись с новой коронавирусной инфекцией.... эпидемия коронавирусной инфекции показала, насколько важно развивать медицину и здравоохранение, в каком-то смысле это привело к переосмыслению государственных приоритетов. Здесь нечего стесняться, это произошло не только в нашей стороне, но и во многих странах", - сказал Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов "Единой России".
https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730029864.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735069560_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_b446dcce27b3002622a91bbd4cd27da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, дмитрий медведев, единая россия

Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию

16:35 09.06.2021
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью газете "Коммерсант"
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью газете Коммерсант - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к переосмыслению государственных приоритетов, показала важность развития здравоохранения, сказал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Вакцинация от COVID-19 в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 17:23Распространение коронавируса
Медведев рассказал, сколько россиян нужно привить от коронавируса
"Каждый из этих пяти лет был для страны, и соответственно, для нашей партии, был напряжённым и ответственным, но самым сложным здесь стал прошлый год, когда мы все столкнулись с новой коронавирусной инфекцией.... эпидемия коронавирусной инфекции показала, насколько важно развивать медицину и здравоохранение, в каком-то смысле это привело к переосмыслению государственных приоритетов. Здесь нечего стесняться, это произошло не только в нашей стороне, но и во многих странах", - сказал Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов "Единой России".
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандской формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
Лента новостейМолния