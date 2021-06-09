https://ria.ru/20210609/pereosmyslenie-1736328440.html

Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию

Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию - РИА Новости, 09.06.2021

Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию

Пандемия коронавируса привела к переосмыслению государственных приоритетов, показала важность развития здравоохранения, сказал председатель партии "Единая... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:35

2021-06-09T16:35

2021-06-09T16:35

распространение коронавируса

здоровье - общество

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к переосмыслению государственных приоритетов, показала важность развития здравоохранения, сказал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Каждый из этих пяти лет был для страны, и соответственно, для нашей партии, был напряжённым и ответственным, но самым сложным здесь стал прошлый год, когда мы все столкнулись с новой коронавирусной инфекцией.... эпидемия коронавирусной инфекции показала, насколько важно развивать медицину и здравоохранение, в каком-то смысле это привело к переосмыслению государственных приоритетов. Здесь нечего стесняться, это произошло не только в нашей стороне, но и во многих странах", - сказал Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов "Единой России".

https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730029864.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий медведев, единая россия