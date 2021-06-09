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Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию
Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию - РИА Новости, 09.06.2021
Медведев заявил о переосмыслении государственных приоритетов в пандемию
Пандемия коронавируса привела к переосмыслению государственных приоритетов, показала важность развития здравоохранения, сказал председатель партии "Единая... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:35
2021-06-09T16:35
2021-06-09T16:35
распространение коронавируса
здоровье - общество
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к переосмыслению государственных приоритетов, показала важность развития здравоохранения, сказал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Каждый из этих пяти лет был для страны, и соответственно, для нашей партии, был напряжённым и ответственным, но самым сложным здесь стал прошлый год, когда мы все столкнулись с новой коронавирусной инфекцией.... эпидемия коронавирусной инфекции показала, насколько важно развивать медицину и здравоохранение, в каком-то смысле это привело к переосмыслению государственных приоритетов. Здесь нечего стесняться, это произошло не только в нашей стороне, но и во многих странах", - сказал Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов "Единой России".
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здоровье - общество, дмитрий медведев, единая россия