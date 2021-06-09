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Туризм
https://ria.ru/20210609/otpusk-1736237507.html
Россияне рассказали о планах на отпуск
Россияне рассказали о планах на отпуск - РИА Новости, 09.06.2021
Россияне рассказали о планах на отпуск
Россияне в текущем году планируют потратить на отпуск в среднем 53 325 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:38
2021-06-09T08:38
туризм
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне в текущем году планируют потратить на отпуск в среднем 53 325 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных округах России. Респондентов спрашивали об их планах на отпуск в текущем году.Комментируя планируемые траты во время отпуска, 32% респондентов ответили, что собираются потратить от 20 до 40 тысяч рублей на одного человека, 29% - от 40 до 60 тысяч рублей, 12% - от 10 до 20 тысяч рублей, 11% - от 60 до 80 тысяч рублей, и по 8% - от 80 до 100 и свыше 100 тысяч рублей.Большинство россиян летом текущего года планируют провести отпуск дома, на даче или в гостях у родственников, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Отпуск дома преимущественно планируют провести граждане от 60 лет и старше (47% опрошенных) и респонденты с низким уровнем доходов (51%). Путешествие по России в текущем году планируют 10% россиян, и чаще других подобный вид отдыха выбрали соотечественники с высоким доходом (22%). На российском морском курорте намерены отдохнуть 8% россиян, зарубежную поездку планируют 2% опрошенных.При этом, указывает "Ромир", доля граждан, которые планируют провести отпуск дома, снизилась на 5 процентных пунктов по сравнению с 2020 годом, когда о подобных планах сообщили 40% опрошенных. Одновременно выросла популярность поездок по России: в прошлом году путешествие по стране планировали 7% граждан.Директор по работе с клиентами холдинга Анна Советова отметила, что люди все еще аккуратно воспринимают идею проводить отпуск вне дома. "Тем не менее, устоявшийся в последний год образ жизни, в том числе и отпускной, позволяет людям более спокойно относится к домашнему отдыху и не испытывать ощутимый стресс от существующих ограничений", - добавила Советова, слова которой приводятся в исследовании.
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1732101595.html
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россия, туризм, отдых, общество

Россияне рассказали о планах на отпуск

08:38 09.06.2021
 
© Flickr / tomheМужчина отдыхает на диване
Мужчина отдыхает на диване - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Flickr / tomhe
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне в текущем году планируют потратить на отпуск в среднем 53 325 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных округах России. Респондентов спрашивали об их планах на отпуск в текущем году.
"В среднем россияне планируют потратить на отдых 53 325 рублей", - говорится в сообщении по итогам исследования.
Комментируя планируемые траты во время отпуска, 32% респондентов ответили, что собираются потратить от 20 до 40 тысяч рублей на одного человека, 29% - от 40 до 60 тысяч рублей, 12% - от 10 до 20 тысяч рублей, 11% - от 60 до 80 тысяч рублей, и по 8% - от 80 до 100 и свыше 100 тысяч рублей.
Большинство россиян летом текущего года планируют провести отпуск дома, на даче или в гостях у родственников, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Согласно полученным результатам, каждый третий россиянин (35%) не собирается куда-либо уезжать, а планирует остаться дома. ... Чуть меньше респондентов на вопрос об отпускных планах ответили, что проведут свободные от работы дни на даче или в гостях у родственников - таковых 30%. Вдвое меньше россиян пока ничего не планировали (15%)", - говорится в исследовании.
Отпуск дома преимущественно планируют провести граждане от 60 лет и старше (47% опрошенных) и респонденты с низким уровнем доходов (51%). Путешествие по России в текущем году планируют 10% россиян, и чаще других подобный вид отдыха выбрали соотечественники с высоким доходом (22%). На российском морском курорте намерены отдохнуть 8% россиян, зарубежную поездку планируют 2% опрошенных.
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При этом, указывает "Ромир", доля граждан, которые планируют провести отпуск дома, снизилась на 5 процентных пунктов по сравнению с 2020 годом, когда о подобных планах сообщили 40% опрошенных. Одновременно выросла популярность поездок по России: в прошлом году путешествие по стране планировали 7% граждан.
Директор по работе с клиентами холдинга Анна Советова отметила, что люди все еще аккуратно воспринимают идею проводить отпуск вне дома. "Тем не менее, устоявшийся в последний год образ жизни, в том числе и отпускной, позволяет людям более спокойно относится к домашнему отдыху и не испытывать ощутимый стресс от существующих ограничений", - добавила Советова, слова которой приводятся в исследовании.
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