https://ria.ru/20210609/otpusk-1736237507.html

Россияне рассказали о планах на отпуск

Россияне рассказали о планах на отпуск - РИА Новости, 09.06.2021

Россияне рассказали о планах на отпуск

Россияне в текущем году планируют потратить на отпуск в среднем 53 325 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:38

2021-06-09T08:38

2021-06-09T08:38

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россияне в текущем году планируют потратить на отпуск в среднем 53 325 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных округах России. Респондентов спрашивали об их планах на отпуск в текущем году.Комментируя планируемые траты во время отпуска, 32% респондентов ответили, что собираются потратить от 20 до 40 тысяч рублей на одного человека, 29% - от 40 до 60 тысяч рублей, 12% - от 10 до 20 тысяч рублей, 11% - от 60 до 80 тысяч рублей, и по 8% - от 80 до 100 и свыше 100 тысяч рублей.Большинство россиян летом текущего года планируют провести отпуск дома, на даче или в гостях у родственников, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Отпуск дома преимущественно планируют провести граждане от 60 лет и старше (47% опрошенных) и респонденты с низким уровнем доходов (51%). Путешествие по России в текущем году планируют 10% россиян, и чаще других подобный вид отдыха выбрали соотечественники с высоким доходом (22%). На российском морском курорте намерены отдохнуть 8% россиян, зарубежную поездку планируют 2% опрошенных.При этом, указывает "Ромир", доля граждан, которые планируют провести отпуск дома, снизилась на 5 процентных пунктов по сравнению с 2020 годом, когда о подобных планах сообщили 40% опрошенных. Одновременно выросла популярность поездок по России: в прошлом году путешествие по стране планировали 7% граждан.Директор по работе с клиентами холдинга Анна Советова отметила, что люди все еще аккуратно воспринимают идею проводить отпуск вне дома. "Тем не менее, устоявшийся в последний год образ жизни, в том числе и отпускной, позволяет людям более спокойно относится к домашнему отдыху и не испытывать ощутимый стресс от существующих ограничений", - добавила Советова, слова которой приводятся в исследовании.

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1732101595.html

https://ria.ru/20210505/otdykh-1731151351.html

https://ria.ru/20210605/otpusk-1735638295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, отдых, общество