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В России запустят пилот по внедрению новой оплаты труда в здравоохранении

В России запустят пилот по внедрению новой оплаты труда в здравоохранении - РИА Новости, 09.06.2021

В России запустят пилот по внедрению новой оплаты труда в здравоохранении

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проекте по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении, его запустят 1 ноября,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:08

2021-06-09T10:08

2021-06-09T10:29

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проекте по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении, его запустят 1 ноября, сообщила пресс-служба кабмина.Новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медиков и избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.Пилотный проект заработает в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, в Севастополе и Якутии.Подчеркивается, что сейчас больницы и поликлиники сами определяют размеры окладов своих сотрудников. Кроме того, в отрасли нет единых требований к назначению стимулирующих и компенсационных выплат. По этим причинам оплата труда медиков одного профиля и квалификации в разных медучреждениях могут отличаться. Новая система направлена на решение этой проблемы."Во время эксперимента оклады медицинских работников будут рассчитываться по новым правилам — с учетом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициента экономического развития региона", — сказали в пресс-службе.Там также добавили, что правительство по предложению Минтруда и Минздрава установит размер коэффициентов по субъектам страны и методику расчета. Предусмотрено, что зарплата медиков во время проведения проекта не должна быть ниже, чем по действующей системе.Пилотный проект продлится до марта 2022 года. В результате планируют определить единые требования к системе оплаты труда сотрудников здравоохранения по всей России.Подчеркивается, что разработать новые подходы к формированию зарплат медработников правительству поручил президент Владимир Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/vrach-1734581618.html

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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество