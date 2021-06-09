https://ria.ru/20210609/opaseniya-1736288901.html

"Грозные подлодки". Названо российское оружие, беспокоящее США

"Грозные подлодки". Названо российское оружие, беспокоящее США - РИА Новости, 09.06.2021

"Грозные подлодки". Названо российское оружие, беспокоящее США

Российская атомная подводная лодка "Казань" вызывает серьезное беспокойство у американских ВМС, пишет Business Insider. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:38

2021-06-09T13:38

2021-06-09T14:13

новое оружие россии

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апл "ясень-м"

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безопасность

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка "Казань" вызывает серьезное беспокойство у американских ВМС, пишет Business Insider.Он отметил, что новая подлодка, так же как и созданный в 1993 году "Северодвинск", представляет собой новую главу в истории подводных сил России.Хотя второй корабль проекта 885М "Ясень-М" меньше по размерам, он оборудован новыми системами управления и контроля повреждений, сенсорными комплексами, модернизированной технологией подавления шума и даже более тихим ядерным реактором, подчеркивает эксперт.Бримелоу также обратил внимание на то, что "Казань" вооружат гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая может развивать скорость от шести до восьми чисел Маха.На первый взгляд, корабли "Ясень-М" могут показаться менее опасными, чем подлодки с баллистическими ракетами, в частности класса "Борей-А", пишет автор.Кроме того, издание приводит слова научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Джеффри Эдмондса.Он заявил, что подлодки проекта "Ясень-М" могут позволить России развернуть военные действия в континентальной части Соединенных Штатов, и назвал их "грозными подводными платформами".Атомный подводный ракетный крейсер "Казань" приняли в состав Военно-морского флота России в начале мая, а следующий в серии, "Новосибирск", должен войти в него до конца года. На стапелях завода находятся еще четыре АПЛ: "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Седьмую и восьмую такие подлодки — "Владивосток" и "Воронеж" — заложили прошлым летом. Их планируется передать флоту в 2027-2028 годах.

https://ria.ru/20210603/oruzhie-1735446062.html

https://ria.ru/20210526/oruzhie-1733972079.html

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россия, апл "ясень-м", военно-морские силы сша, апл ясень, сша, безопасность