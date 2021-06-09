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Легче легкого: обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9

Легче легкого: обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 - РИА Новости, 09.06.2021

Легче легкого: обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9

Полноценный рабочий ноутбук с мощной начинкой и массой в килограмм — это фантастика? В ASUS решили, что нет и создали сверхмобильный ExpertBook B9. Кроме... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:00

2021-06-09T16:00

2021-06-09T17:26

ноутбуки

компьютеры

электроника

asustek computer, inc.

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Кирилл Каримов. Полноценный рабочий ноутбук с мощной начинкой и массой в килограмм — это фантастика? В ASUS решили, что нет и создали сверхмобильный ExpertBook B9. Кроме флагмана, серия включает 14-дюймовый ExpertBook B1 B1400 и 15-дюймовый ExpertBook B1 B1500. Они отличаются хорошим соотношением цены и качества при ориентации на бизнес-аудиторию. Топовую модель ExpertBook B9, основанную на платформе Intel Tiger Lake, протестировали РИА Новости.Космический черныйКазалось бы, формат 14-дюймовых ноутбуков уже достиг апогея развития и уменьшать в нем уже нечего. А вот и нет, доказывает всем своим видом ASUS ExpertBook B9 — при толщине в 14,9 миллиметров устройство весит всего 1005 граммов. Шасси этого лэптопа выполнено из литий-магниевого сплава с матовым покрытием. Последнее приятно на ощупь не боится следов и отпечатков. Единственный цвет назван "Космический черный" — под разными углами зрения оттенок меняется с серого до темного-синего, что превращает первые минуты с ноутбуком в увлекательную игру.Удивляет то, насколько монолитной и крепкой ощущается конструкция. Например, крышка бизнес-ноутбука не прогибается при нажатии на нее. Но даже если прогнется, экран не пострадает — ноутбуки серии ExpertBook сертифицированы по военному стандарту MIL-STD-810H и прошли серию собственных тестов компании ASUS. Устройство смогло проработать 20 часов работы при температурах 50 и 0 градусов Цельсия. ASUS продолжает развивать шарнир собственной разработки ErgoLift, который без проблем выдерживает 50 тысяч циклов открытия-закрытия. Он приподнимает основание ноутбука, наклоняя его на 3 градуса. Благодаря этому решению запястьям пользователя комфортно даже при многочасовой работе. Вместе с этим улучшается эффективность охлаждения компонентов ExpertBook B9 при работе на плоской поверхности. Крышка раскрывается на 180 градусов, что значительно расширяет функционал ноутбука. Интересно и то, с какой легкостью ExpertBook B9 проходит тест на открытие одной рукой — основание ноутбука даже не приподнимается при подобном сценарии.Вообще, эргономика устройства детально проработана, что оставляет приятное впечатление — создатели подумали о том, чтобы пользователю действительно было удобно работать за ExpertBook B9. И лучше всего это заметно по клавиатуре. Короткоходные бесшумные кнопки с упругой и четкой отдачей оценят те, кто много печатает. Клавиши отлично читаются, а подсветка гарантирует, что даже плохое освещение не помешает печатать.Уникальным решением, которое есть только у ASUS, является тачпад, совмещенный с NumberPad. Компания уже несколько лет продвигает подобные сенсорные панели и пользователям они явно пришлись по вкусу. Фактически, ExpertBook B9 единственный на рынке компактный ноутбук с цифровым блоком клавиатуры. Расширенный режим тачпада включается долгим нажатием сенсорной кнопки на нем. Сама же крупная панель управления отзывчива и поддерживает полный набор жестового управления Windows 10. Инструмент для профиВсе версии лэптопа оснащаются 14-дюймовым IPS-матрицей NanoEdge с разрешением 1920x1080 пикселей и тонкими рамками. На дисплее есть антибликовое покрытие, которое эффективно справляется с отблесками даже под прямыми солнечными лучами. Этому способствует и высокая яркость матрицы в 400 нит.При 100-процентном цветовом охвате sRGB и полном отсутствии засветки, дисплей действительно выглядит высококачественным решением, которое пригодится тем, кто, например, занимается обработкой фото или цветокоррекцией видео. Профессионалам понравится и возможность гибкой настройки цветовой гаммы дисплея, предлагаемую в приложении MyASUS.Программное обеспечение ноутбука вообще требует отдельного упоминания. В ASUS создали настоящий "комбайн", в котором собрана не только настройка лэптопа. MyASUS дает возможность интеграции компьютера со смартфоном, причем практически с любым. Достаточно лишь установить приложение из App Store или Google Play. Так, с помощью этого ПО можно сделать из вашего смартфона веб-камеру, которая будет работать в видеозвонках с ноутбука.Возможность проводить созвоны и видеоконференции с помощью ASUS ExpertBook B9 по достоинству оценят не только корпоративные пользователи, но и просто любители цифрового общения. Бизнес-ноутбук получил четыре микрофона, которые поддерживают эхоподавление и интеллектуальное шумоподавление. В реальность лэптоп отлично передает голос пользователя и способен эффективно отсекать от него лишние шумы. Кстати, стереосистема модели не отстает по качеству — ее настройкой занимались специалисты Harman Kardon.В верхней рамке можно найти и веб-камеру, которая не только оснащена механической шторкой, но и кнопкой включения/выключения на F10. Этакая двойная система защиты, чтобы пользователь чувствовал себя в безопасности. Вопросу безопасности данных вообще уделено много внимания в модели. Например, в ExpertBook B9 есть инфракрасная камера, с помощью которой можно разблокировать ноутбук даже в темноте. С ней связана и фирменная технология AdaptiveLock: ноутбук автоматически блокируется, стоит владельцу отойти от него. А сканер отпечатков пальцев, вынесенный под клавиатуру и блок шифрования паролей TPM — это неотъемлемая часть современного бизнес-ноутбука.Скрытая мощьВ ASUS ExpertBook B9 может быть установлен процессор Intel Core i5-1135G7 или i7-1165G7. Именно последнюю версию и рассмотрим, как наиболее мощную и производительную. Максимальная конфигурация помимо топового процессора и интегрированной графики Iris Xe, получил 32 ГБ быстрой оперативной памяти (LPDDR4X) и дисковым пространством на 4 ТБ. Последняя характеристика впечатляет, но гораздо интереснее ее реализация — объем набирается двумя SSD-накопителями от Samsung (NVMe) емкостью по 2 ТБ, работающими в режиме RAID. Для пользователя это означает одно: огромные скорости чтения и записи (2000 и 1800 МБ/с по бенчмарку CrystalDiskMark), а также фантастическую отзывчивость системы в целом. Загружается Windows 10 на ASUS ExpertBook B9 за считанные секунды.Процессор и графическая подсистема отлично себя демонстрируют в бенчмарках и в реальных примерах использования. В тесте Cinebench ноутбук набрал около 5000 и 1500 баллов в многоядерном и одноядерном режиме, соответственно. PCMark 10 выдал более 5000 "попугаев", что больше, чем выдает усредненный лэптоп на таком "железе".Интегрированная графика Intel Iris Xe является одной из самых продвинутых на рынке и дает ASUS ExpertBook B9 возможности по работе с графикой, недоступные ноутбукам прошлых поколений. Так, в синтетическом бенчмарке 3DMark ноутбук оказался практически вдвое мощнее прошлогодней модели с UHD Graphics 620. И, хоть модель не позиционируется, как геймерская, провести за ней час-другой можно даже за свежей игрой на средних настройках графики.На фоне нынешних ноутбуков ASUS ExpertBook B9 радует разнообразием портов, без которого, согласитесь, профессионалам обходиться нелегко. Лэптоп получил HDMI, аудиоджек и порт microHDMI, через который с помощью специальный переходник можно подключить RJ45, то есть кабель проводного интернета. Не стали экономить в ASUS и на USB, которых здесь три штуки (два USB-C и один USB-A) и все они поддерживают интерфейс Thunderbolt 4 с передачей данных на скорости до 40 Гбит/с.Производительность любого ноутбука, особенно компактного, зависит и от системы охлаждения. В ASUS оснастили ExpertBook B9 полноценным вентилятором с радиатором и тепловой трубкой. Пользователь сам может выбирать в приложении MyASUS, хочет ли он получить наиболее эффективное отведение тепла или тихую работу. И даже при максимальной нагрузке ноутбук с работающим кулером остается довольно тихим, акустического дискомфорта пользователю эта модель не доставит.ASUS ExpertBook B9 поставляется с 65-ваттным зарядным устройством с коннектором USB-C. Блок питания способен зарядить большую батарейку на 66 Вт·ч всего за 2 часа, что очень быстро. Причем 60 процентов аккумулятор набирает при использовании комплектного ЗУ всего за 40 минут. Но ведь гораздо интереснее, какая автономность у ноутбука, позиционируемого, как "производительность, которая всегда с вами".Компания ASUS обещает до 20 часов при офлайн-воспроизведении видео и 13 часах в интернете. В повседневной жизни ExpertBook B9 при 70-процентном уровне подсветки и офисной работе прожил около 12 часов — блестящий результат, редко встречающийся в сегменте бизнес-ноутбуков. Даже под игровой нагрузкой ноутбук проработал три с половиной часа.ИтогБизнес-ноутбук ASUS ExpertBook B9 — это вершина серии ExpertBook. Поэтому производитель дал ему максимум возможностей, не только железных, но и софтовых. Флагман линейки даже в базовой версии дает большие возможности профессиональному пользователю. Фактически, ExpertBook B9 эффективно заменяет даже десктоп — четырехъядерный процессор с восемью потоками, самая продвинутая на сегодня встроенная графика, огромное количество быстрой оперативной и постоянной памяти. А поддержка Thunderbolt 4 позволяет подключать не только дисплеи высокого разрешения, но даже и внешние видеокарты.Базовая версия ASUS ExpertBook B9 с процессором i5-1135G7 и в конфигурации 16/512 ГБ предлагается за 115 900 рублей, топовая (как у нас на тесте) — за 189 590 рублей. Недешево, но в сегменте бизнес-лэптопов конкуренты просят за сравнимые характеристики намного больше. А желающим сэкономить ASUS предлагает 14-дюймовый ExpertBook B1 B1400 и 15-дюймовый ExpertBook B1 B1500 — более доступные модели серии, которые пользуются спросом в корпоративном сегменте.ASUS ExpertBook B9 — это бескомпромиссное решение для тех, кто ищет компактную машинку с мощной начинкой, отличным экраном и продолжительным временем автономной работы.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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