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Суд в Нидерландах объяснил, почему часть обломков MH17 не была изучена
Суд в Нидерландах объяснил, почему часть обломков MH17 не была изучена - РИА Новости, 09.06.2021
Суд в Нидерландах объяснил, почему часть обломков MH17 не была изучена
В суде Нидерландов, объясняя, почему часть обломков потерпевшего крушение на Украине в 2014 году Boeing (рейс MH17) не была изучена, привели мнение экспертов о... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:16
2021-06-09T13:16
бук (зенитный ракетный комплекс)
крушение малайзийского boeing под донецком
москва
киев
в мире
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 9 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. В суде Нидерландов, объясняя, почему часть обломков потерпевшего крушение на Украине в 2014 году Boeing (рейс MH17) не была изучена, привели мнение экспертов о том, что фрагментов, представленных на месте реконструкции, достаточно, чтобы ответить на вопросы о пуске ракеты, хотя ранее адвокат одного из фигурантов заявляла, что они не дают полной картины произошедшего.В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов."Эксперты Аэрокосмического центра Нидерландов заявили, что они использовали место реконструкции для своего анализа и, по их словам, этого материала было достаточно, чтобы рассчитать место пуска ракеты. Они заявили, что даже если были бы доступны другие обломки, это не повлияло бы на результат анализа", - рассказала судья Хелейн Керстенс-Фокенс на слушаниях в среду.С этим также согласились эксперты Королевской военной академии Бельгии. Поэтому, сообщила Керстенс-Фокенс, специалисты заявили, что другая часть обломков не была изучена.Зачитывая заявления экспертов, она отметила, что на обломках, не представленных на базе, "нет информации, которая могла бы ответить на вопросы о пуске ракеты". "Чтобы подсчитать точку взрыва, достаточно проанализировать место реконструкции", - сказала судья, цитируя экспертов.Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, после осмотра места реконструкции корпуса лайнера на базе ВВС Нидерландов заявила РИА Новости, что представленные на военной базе обломки не дают полной картины произошедшего, их гораздо больше и они даже не были изучены. По ее словам, "они лежат в 80 контейнерах, также есть обломки, которые еще не восстанавливались, так что здесь представлена ограниченная картина обломков".Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/boing-1736269082.html
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бук (зенитный ракетный комплекс), крушение малайзийского boeing под донецком, москва, киев, в мире

Суд в Нидерландах объяснил, почему часть обломков MH17 не была изучена

13:16 09.06.2021
 
© REUTERS / Piroschka van de Wouw, poolРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw, pool
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 9 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. В суде Нидерландов, объясняя, почему часть обломков потерпевшего крушение на Украине в 2014 году Boeing (рейс MH17) не была изучена, привели мнение экспертов о том, что фрагментов, представленных на месте реконструкции, достаточно, чтобы ответить на вопросы о пуске ракеты, хотя ранее адвокат одного из фигурантов заявляла, что они не дают полной картины произошедшего.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.
"Эксперты Аэрокосмического центра Нидерландов заявили, что они использовали место реконструкции для своего анализа и, по их словам, этого материала было достаточно, чтобы рассчитать место пуска ракеты. Они заявили, что даже если были бы доступны другие обломки, это не повлияло бы на результат анализа", - рассказала судья Хелейн Керстенс-Фокенс на слушаниях в среду.
С этим также согласились эксперты Королевской военной академии Бельгии. Поэтому, сообщила Керстенс-Фокенс, специалисты заявили, что другая часть обломков не была изучена.
Зачитывая заявления экспертов, она отметила, что на обломках, не представленных на базе, "нет информации, которая могла бы ответить на вопросы о пуске ракеты". "Чтобы подсчитать точку взрыва, достаточно проанализировать место реконструкции", - сказала судья, цитируя экспертов.
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
12:10В мире
Следствие по делу MH17 отклонило переданные Россией показания свидетелей
Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, после осмотра места реконструкции корпуса лайнера на базе ВВС Нидерландов заявила РИА Новости, что представленные на военной базе обломки не дают полной картины произошедшего, их гораздо больше и они даже не были изучены. По ее словам, "они лежат в 80 контейнерах, также есть обломки, которые еще не восстанавливались, так что здесь представлена ограниченная картина обломков".
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска - РИА Новости, 1920, 17.07.2019
17 июля 2019, 01:58
Крушение малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
Бук (зенитный ракетный комплекс)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомМоскваКиевВ мире
 
 
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