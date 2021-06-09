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Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО
Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО - РИА Новости, 09.06.2021
Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО
Истерия помогает властям США управлять государством — так сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале заявление о влиянии НЛО на работу... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:58
2021-06-09T13:22
министерство обороны сша
алексей пушков
барак обама
сша
в мире
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"Они существуют!". Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Истерия помогает властям США управлять государством — так сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале заявление о влиянии НЛО на работу американских ядерных объектов.С таким утверждением выступил в интервью The Washington Post бывший глава секретной программы Пентагона Луис Элизондо. По его словам, "неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали ядерный потенциал США".По мнению российского политика, у бывшего главы секретной программы либо "сдала психика", либо он участвует в новом проекте по созданию "массовой истерии вокруг НЛО"."Истерии такого рода — то вокруг Ирана, то России, то Китая — помогают американской элите править страной и обеспечивают направление огромных бюджетных средств военно-промышленным концернам", — заключил Пушков.Ранее экс-президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению.
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министерство обороны сша, алексей пушков, барак обама, сша, в мире

Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО

11:58 09.06.2021 (обновлено: 13:22 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Истерия помогает властям США управлять государством — так сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале заявление о влиянии НЛО на работу американских ядерных объектов.
С таким утверждением выступил в интервью The Washington Post бывший глава секретной программы Пентагона Луис Элизондо. По его словам, "неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали ядерный потенциал США".

"И все же они существуют! И не просто существуют, а проникают в святая святых США — их ядерные программы и на их ядерные объекты", — написал Пушков.

По мнению российского политика, у бывшего главы секретной программы либо "сдала психика", либо он участвует в новом проекте по созданию "массовой истерии вокруг НЛО".
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"Истерии такого рода — то вокруг Ирана, то России, то Китая — помогают американской элите править страной и обеспечивают направление огромных бюджетных средств военно-промышленным концернам", — заключил Пушков.
Ранее экс-президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению.
 
Министерство обороны СШААлексей ПушковБарак ОбамаСШАВ мире
 
 
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