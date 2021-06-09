https://ria.ru/20210609/nlo-1736266570.html

Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО

Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО - РИА Новости, 09.06.2021

Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО

Истерия помогает властям США управлять государством — так сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале заявление о влиянии НЛО на работу... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:58

2021-06-09T11:58

2021-06-09T13:22

министерство обороны сша

алексей пушков

барак обама

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Они существуют!". Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Истерия помогает властям США управлять государством — так сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале заявление о влиянии НЛО на работу американских ядерных объектов.С таким утверждением выступил в интервью The Washington Post бывший глава секретной программы Пентагона Луис Элизондо. По его словам, "неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали ядерный потенциал США".По мнению российского политика, у бывшего главы секретной программы либо "сдала психика", либо он участвует в новом проекте по созданию "массовой истерии вокруг НЛО"."Истерии такого рода — то вокруг Ирана, то России, то Китая — помогают американской элите править страной и обеспечивают направление огромных бюджетных средств военно-промышленным концернам", — заключил Пушков.Ранее экс-президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению.

https://ria.ru/20210530/nlo-1734849952.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сша, алексей пушков, барак обама, сша, в мире