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Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО
Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО - РИА Новости, 09.06.2021
Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО
Истерия помогает властям США управлять государством — так сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале заявление о влиянии НЛО на работу... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:58
2021-06-09T11:58
2021-06-09T13:22
министерство обороны сша
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"Они существуют!". Пушков высмеял США после заявлений в Пентагоне об НЛО
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Истерия помогает властям США управлять государством — так сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале заявление о влиянии НЛО на работу американских ядерных объектов.С таким утверждением выступил в интервью The Washington Post бывший глава секретной программы Пентагона Луис Элизондо. По его словам, "неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали ядерный потенциал США".По мнению российского политика, у бывшего главы секретной программы либо "сдала психика", либо он участвует в новом проекте по созданию "массовой истерии вокруг НЛО"."Истерии такого рода — то вокруг Ирана, то России, то Китая — помогают американской элите править страной и обеспечивают направление огромных бюджетных средств военно-промышленным концернам", — заключил Пушков.Ранее экс-президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению.
https://ria.ru/20210530/nlo-1734849952.html
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министерство обороны сша, алексей пушков, барак обама, сша, в мире