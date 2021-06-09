В Польше объяснили приостановку прокачки по нефтепроводу "Дружба"
15:12 09.06.2021 (обновлено: 15:57 09.06.2021)
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Приостановка прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши была запланирована, ее возобновление ожидается 12 июня, сообщает польский оператор трубопровода PERN.
"Транснефть" ранее в среду сообщила, что Белоруссия приостановила транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши на четверо суток для проведения регламентных работ на своем участке нефтепровода.
"Приостановка прокачки нефти происходит в соответствии с месячным графиком, переданным "Транснефтью" клиентам в Польше и Германии... Технологические перерывы в поставках с востока в течение 1-3 дней являются обычными и происходят практически каждый месяц, о чем сообщается в ежемесячных планах поставок", - говорится в сообщении.
Возобновление прокачки запланировано на 12 июня, отметил польский оператор.
"Операции в системе PERN осуществляются на постоянной основе из накопленных запасов и из морских поставок", - добавили в компании.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% - привилегированные.