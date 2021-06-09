Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/nefteprovod-1736310065.html
В Польше объяснили приостановку прокачки по нефтепроводу "Дружба"
В Польше объяснили приостановку прокачки по нефтепроводу "Дружба" - РИА Новости, 09.06.2021
В Польше объяснили приостановку прокачки по нефтепроводу "Дружба"
Приостановка прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши была запланирована, ее возобновление ожидается 12 июня, сообщает польский оператор... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:12
2021-06-09T15:57
нефтепровод "дружба"
польша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155361/56/1553615665_0:173:2000:1298_1920x0_80_0_0_db2b664586d198a33a9066add9a34823.jpg
ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Приостановка прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши была запланирована, ее возобновление ожидается 12 июня, сообщает польский оператор трубопровода PERN."Транснефть" ранее в среду сообщила, что Белоруссия приостановила транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши на четверо суток для проведения регламентных работ на своем участке нефтепровода."Приостановка прокачки нефти происходит в соответствии с месячным графиком, переданным "Транснефтью" клиентам в Польше и Германии... Технологические перерывы в поставках с востока в течение 1-3 дней являются обычными и происходят практически каждый месяц, о чем сообщается в ежемесячных планах поставок", - говорится в сообщении.Возобновление прокачки запланировано на 12 июня, отметил польский оператор."Операции в системе PERN осуществляются на постоянной основе из накопленных запасов и из морских поставок", - добавили в компании.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу."Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% - привилегированные.
https://ria.ru/20210304/polsha-1599818946.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155361/56/1553615665_21:0:1980:1469_1920x0_80_0_0_41e2cf224a306455618d90a649ea2889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нефтепровод "дружба", польша, экономика

В Польше объяснили приостановку прокачки по нефтепроводу "Дружба"

15:12 09.06.2021 (обновлено: 15:57 09.06.2021)
 
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Приостановка прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши была запланирована, ее возобновление ожидается 12 июня, сообщает польский оператор трубопровода PERN.
"Транснефть" ранее в среду сообщила, что Белоруссия приостановила транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши на четверо суток для проведения регламентных работ на своем участке нефтепровода.
"Приостановка прокачки нефти происходит в соответствии с месячным графиком, переданным "Транснефтью" клиентам в Польше и Германии... Технологические перерывы в поставках с востока в течение 1-3 дней являются обычными и происходят практически каждый месяц, о чем сообщается в ежемесячных планах поставок", - говорится в сообщении.
Возобновление прокачки запланировано на 12 июня, отметил польский оператор.
"Операции в системе PERN осуществляются на постоянной основе из накопленных запасов и из морских поставок", - добавили в компании.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% - привилегированные.
Демонстрация перед президентским дворцом в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 08:00
Операция "Диверсификация": поляки опять захотели российскую нефть
 
Нефтепровод "Дружба"ПольшаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандской формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
Лента новостейМолния