https://ria.ru/20210609/nefteprovod-1736310065.html

В Польше объяснили приостановку прокачки по нефтепроводу "Дружба"

В Польше объяснили приостановку прокачки по нефтепроводу "Дружба" - РИА Новости, 09.06.2021

В Польше объяснили приостановку прокачки по нефтепроводу "Дружба"

Приостановка прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши была запланирована, ее возобновление ожидается 12 июня, сообщает польский оператор... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:12

2021-06-09T15:12

2021-06-09T15:57

нефтепровод "дружба"

польша

экономика

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ВАРШАВА, 9 июн – РИА Новости. Приостановка прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши была запланирована, ее возобновление ожидается 12 июня, сообщает польский оператор трубопровода PERN."Транснефть" ранее в среду сообщила, что Белоруссия приостановила транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши на четверо суток для проведения регламентных работ на своем участке нефтепровода."Приостановка прокачки нефти происходит в соответствии с месячным графиком, переданным "Транснефтью" клиентам в Польше и Германии... Технологические перерывы в поставках с востока в течение 1-3 дней являются обычными и происходят практически каждый месяц, о чем сообщается в ежемесячных планах поставок", - говорится в сообщении.Возобновление прокачки запланировано на 12 июня, отметил польский оператор."Операции в системе PERN осуществляются на постоянной основе из накопленных запасов и из морских поставок", - добавили в компании.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу."Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% - привилегированные.

https://ria.ru/20210304/polsha-1599818946.html

польша

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нефтепровод "дружба", польша, экономика