https://ria.ru/20210609/navalnyy-1736377961.html

Суд признал "Штабы Навального"* и ФЗПГ* экстремистскими организациями

Суд признал "Штабы Навального"* и ФЗПГ* экстремистскими организациями - РИА Новости, 09.06.2021

Суд признал "Штабы Навального"* и ФЗПГ* экстремистскими организациями

"Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"*(признано иноагентом), признанные экстремистской организацией, по... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T22:49

2021-06-09T22:49

2021-06-09T23:55

россия

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"*(признано иноагентом), признанные экстремистской организацией, по решению суда ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественному движению "Штабы Навального"*(признано иноагентом). Решением суда ликвидирована некоммерческая организация "ФЗПГ"*(признана иноагентом), запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального"*(признано иноагентом), - рассказал собеседник агентства.По оценке прокуратуры, "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и "Штабы Навального"*(признано иноагентом), "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".Фактическими целями их работы в прокуратуре сочли "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский городской суд, москва, происшествия