https://ria.ru/20210609/navalnyy-1736377961.html
Суд признал "Штабы Навального"* и ФЗПГ* экстремистскими организациями
Суд признал "Штабы Навального"* и ФЗПГ* экстремистскими организациями - РИА Новости, 09.06.2021
Суд признал "Штабы Навального"* и ФЗПГ* экстремистскими организациями
"Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"*(признано иноагентом), признанные экстремистской организацией, по... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T22:49
2021-06-09T22:49
2021-06-09T23:55
россия
московский городской суд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"*(признано иноагентом), признанные экстремистской организацией, по решению суда ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественному движению "Штабы Навального"*(признано иноагентом). Решением суда ликвидирована некоммерческая организация "ФЗПГ"*(признана иноагентом), запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального"*(признано иноагентом), - рассказал собеседник агентства.По оценке прокуратуры, "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и "Штабы Навального"*(признано иноагентом), "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".Фактическими целями их работы в прокуратуре сочли "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_ccbeadf44bfbd6d2854cc996b84f6a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский городской суд, москва, происшествия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"*(признано иноагентом), признанные экстремистской организацией, по решению суда ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решением Московского городского суда
удовлетворено административное исковое заявление Прокуратуры города Москвы
к Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественному движению "Штабы Навального"*(признано иноагентом). Решением суда ликвидирована некоммерческая организация "ФЗПГ"*(признана иноагентом), запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального"*(признано иноагентом), - рассказал собеседник агентства.
По оценке прокуратуры, "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и "Штабы Навального"*(признано иноагентом), "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
Фактическими целями их работы в прокуратуре сочли "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".
* Экстремистская организация, запрещенная в России