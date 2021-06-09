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Суд признал "Штабы Навального"* и ФЗПГ* экстремистскими организациями
Суд признал "Штабы Навального"* и ФЗПГ* экстремистскими организациями - РИА Новости, 09.06.2021
Суд признал "Штабы Навального"* и ФЗПГ* экстремистскими организациями
"Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"*(признано иноагентом), признанные экстремистской организацией, по... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T22:49
2021-06-09T23:55
россия
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"*(признано иноагентом), признанные экстремистской организацией, по решению суда ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественному движению "Штабы Навального"*(признано иноагентом). Решением суда ликвидирована некоммерческая организация "ФЗПГ"*(признана иноагентом), запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального"*(признано иноагентом), - рассказал собеседник агентства.По оценке прокуратуры, "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и "Штабы Навального"*(признано иноагентом), "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".Фактическими целями их работы в прокуратуре сочли "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".* Экстремистская организация, запрещенная в России
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россия, московский городской суд, москва, происшествия

Суд признал "Штабы Навального"* и ФЗПГ* экстремистскими организациями

22:49 09.06.2021 (обновлено: 23:55 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"*(признано иноагентом), признанные экстремистской организацией, по решению суда ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и общественному движению "Штабы Навального"*(признано иноагентом). Решением суда ликвидирована некоммерческая организация "ФЗПГ"*(признана иноагентом), запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального"*(признано иноагентом), - рассказал собеседник агентства.
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По оценке прокуратуры, "Фонд защиты прав граждан"*(признана иноагентом) и "Штабы Навального"*(признано иноагентом), "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
Фактическими целями их работы в прокуратуре сочли "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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