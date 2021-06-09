https://ria.ru/20210609/nato-1736367547.html

Путин напомнил о подлетном времени ракет НАТО в случае вступления Украины

Путин напомнил о подлетном времени ракет НАТО в случае вступления Украины - РИА Новости, 09.06.2021

Путин напомнил о подлетном времени ракет НАТО в случае вступления Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО ставит свои геополитические интересны выше интересов других стран, несмотря на отношения с ними. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T20:18

2021-06-09T20:18

2021-06-09T22:45

нато

владимир путин

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735684085_0:48:3091:1787_1920x0_80_0_0_c62035e2dc865c252c9f488ac4dbc93a.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО ставит свои геополитические интересны выше интересов других стран, несмотря на отношения с ними.Путин отметил, что на интересы России ранее уже наплевали, когда приняли решение о расширении, несмотря на ранее достигнутые договоренности."О чем это говорит? О том, что их геополитические интересы они ставят выше интересов других народов вне зависимости даже от характера отношений с этими странами", - сказал он в интервью в эфире "России 1".Рассуждая о "красной линии" для России, Путин отметил, что если Украина станет членом объединения, то подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее 7-10 минут. "Это для нас красная линия или нет?" - сказал президент.И привел другой пример - размещение Россией ракет на Кубе, когда подлетное время до Вашингтона - 15 минут, а для 7-10 минут нужно было бы разместить ракеты у северной границы Мексики или южной границы Канады."Это для США красная линия или нет?" - вновь задал вопрос глава государства."Кто-то вообще должен об этом подумать. Подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается", - заявил Путин."Что касается расширения НАТО, приближения инфраструктуры НАТО к российским границам - чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян и России, граждан нашей страны", - сказал Путин.Он напомнил о так называемых двух волнах расширения НАТО на восток."Это происходило тогда, когда не было Крыма, не было никаких событий после госпереворота на Украине. Отношения между Россией и коллективным Западом, с США, были ровными, вполне приемлемыми, если не сказать партнерскими в прямом, хорошем смысле этого слова. И тем не менее, все наши так называемые озабоченности просто были проигнорированы", - отметил президент.

https://ria.ru/20210608/nato-1736183385.html

https://ria.ru/20210608/nato-1736094028.html

https://ria.ru/20210608/nato-1736208282.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, владимир путин, в мире, россия