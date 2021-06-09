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Путин напомнил о подлетном времени ракет НАТО в случае вступления Украины
Путин напомнил о подлетном времени ракет НАТО в случае вступления Украины - РИА Новости, 09.06.2021
Путин напомнил о подлетном времени ракет НАТО в случае вступления Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО ставит свои геополитические интересны выше интересов других стран, несмотря на отношения с ними. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:18
2021-06-09T22:45
нато
владимир путин
в мире
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО ставит свои геополитические интересны выше интересов других стран, несмотря на отношения с ними.Путин отметил, что на интересы России ранее уже наплевали, когда приняли решение о расширении, несмотря на ранее достигнутые договоренности."О чем это говорит? О том, что их геополитические интересы они ставят выше интересов других народов вне зависимости даже от характера отношений с этими странами", - сказал он в интервью в эфире "России 1".Рассуждая о "красной линии" для России, Путин отметил, что если Украина станет членом объединения, то подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее 7-10 минут. "Это для нас красная линия или нет?" - сказал президент.И привел другой пример - размещение Россией ракет на Кубе, когда подлетное время до Вашингтона - 15 минут, а для 7-10 минут нужно было бы разместить ракеты у северной границы Мексики или южной границы Канады."Это для США красная линия или нет?" - вновь задал вопрос глава государства."Кто-то вообще должен об этом подумать. Подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается", - заявил Путин."Что касается расширения НАТО, приближения инфраструктуры НАТО к российским границам - чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян и России, граждан нашей страны", - сказал Путин.Он напомнил о так называемых двух волнах расширения НАТО на восток."Это происходило тогда, когда не было Крыма, не было никаких событий после госпереворота на Украине. Отношения между Россией и коллективным Западом, с США, были ровными, вполне приемлемыми, если не сказать партнерскими в прямом, хорошем смысле этого слова. И тем не менее, все наши так называемые озабоченности просто были проигнорированы", - отметил президент.
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нато, владимир путин, в мире, россия

Путин напомнил о подлетном времени ракет НАТО в случае вступления Украины

20:18 09.06.2021 (обновлено: 22:45 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО ставит свои геополитические интересны выше интересов других стран, несмотря на отношения с ними.
Путин отметил, что на интересы России ранее уже наплевали, когда приняли решение о расширении, несмотря на ранее достигнутые договоренности.
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"О чем это говорит? О том, что их геополитические интересы они ставят выше интересов других народов вне зависимости даже от характера отношений с этими странами", - сказал он в интервью в эфире "России 1".
Рассуждая о "красной линии" для России, Путин отметил, что если Украина станет членом объединения, то подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее 7-10 минут. "Это для нас красная линия или нет?" - сказал президент.
И привел другой пример - размещение Россией ракет на Кубе, когда подлетное время до Вашингтона - 15 минут, а для 7-10 минут нужно было бы разместить ракеты у северной границы Мексики или южной границы Канады.
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"Кто-то вообще должен об этом подумать. Подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается", - заявил Путин.
"Что касается расширения НАТО, приближения инфраструктуры НАТО к российским границам - чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян и России, граждан нашей страны", - сказал Путин.
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Он напомнил о так называемых двух волнах расширения НАТО на восток.
"Это происходило тогда, когда не было Крыма, не было никаких событий после госпереворота на Украине. Отношения между Россией и коллективным Западом, с США, были ровными, вполне приемлемыми, если не сказать партнерскими в прямом, хорошем смысле этого слова. И тем не менее, все наши так называемые озабоченности просто были проигнорированы", - отметил президент.
 
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