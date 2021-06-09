https://ria.ru/20210609/murashko-1736239617.html

Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани

Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани - РИА Новости, 09.06.2021

Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате пожара в больнице в Рязани, на место... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:06

2021-06-09T09:06

2021-06-09T09:09

пожар в больнице в рязани

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

рязань

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате пожара в больнице в Рязани, на место направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф, сообщила пресс-служба Минздрава России.В результате возгорания в отделении больницы пострадали 11 человек, трое из них погибли. В медицинские организации города Рязань госпитализированы 8 человек, один из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести, уточнили в пресс-службе."Эвакуированы и размещены в соседнем корпусе ОКБ им. Н.А. Семашко 36 пациентов с COVID-19 и 10 человек медперсонала", - добавили в пресс-службе."По поручению главы Минздрава России, в Рязань для оказания помощи пострадавшим направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210609/pozhary-1736234721.html

россия

рязань

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2021

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пожар в больнице в рязани, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), рязань, происшествия