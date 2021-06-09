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Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани - РИА Новости, 09.06.2021
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате пожара в больнице в Рязани, на место... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:06
2021-06-09T09:09
пожар в больнице в рязани
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
рязань
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате пожара в больнице в Рязани, на место направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф, сообщила пресс-служба Минздрава России.В результате возгорания в отделении больницы пострадали 11 человек, трое из них погибли. В медицинские организации города Рязань госпитализированы 8 человек, один из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести, уточнили в пресс-службе."Эвакуированы и размещены в соседнем корпусе ОКБ им. Н.А. Семашко 36 пациентов с COVID-19 и 10 человек медперсонала", - добавили в пресс-службе."По поручению главы Минздрава России, в Рязань для оказания помощи пострадавшим направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф", - подчеркнули в пресс-службе.
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пожар в больнице в рязани, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), рязань, происшествия

Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани

09:06 09.06.2021 (обновлено: 09:09 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате пожара в больнице в Рязани, на место направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Михаил Мурашко взял под личный контроль организацию оказания медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционного отделения Областной клинической больницы им. Н.А. Семашко в Рязани", - говорится в сообщении.
В результате возгорания в отделении больницы пострадали 11 человек, трое из них погибли. В медицинские организации города Рязань госпитализированы 8 человек, один из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести, уточнили в пресс-службе.
"Эвакуированы и размещены в соседнем корпусе ОКБ им. Н.А. Семашко 36 пациентов с COVID-19 и 10 человек медперсонала", - добавили в пресс-службе.
"По поручению главы Минздрава России, в Рязань для оказания помощи пострадавшим направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф", - подчеркнули в пресс-службе.
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Пожар в больнице в РязаниРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РязаньПроисшествия
 
 
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