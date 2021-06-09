Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:06 09.06.2021 (обновлено: 09:09 09.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим в результате пожара в больнице в Рязани, на место направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Михаил Мурашко взял под личный контроль организацию оказания медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционного отделения Областной клинической больницы им. Н.А. Семашко в Рязани", - говорится в сообщении.
В результате возгорания в отделении больницы пострадали 11 человек, трое из них погибли. В медицинские организации города Рязань госпитализированы 8 человек, один из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести, уточнили в пресс-службе.
"Эвакуированы и размещены в соседнем корпусе ОКБ им. Н.А. Семашко 36 пациентов с COVID-19 и 10 человек медперсонала", - добавили в пресс-службе.
"По поручению главы Минздрава России, в Рязань для оказания помощи пострадавшим направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф", - подчеркнули в пресс-службе.