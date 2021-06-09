https://ria.ru/20210609/moskva-1736294565.html

Собянин оценил необходимость введения локдауна в Москве

Собянин оценил необходимость введения локдауна в Москве - РИА Новости, 09.06.2021

Собянин оценил необходимость введения локдауна в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить в столице локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:07

2021-06-09T14:07

2021-06-09T14:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить в столице локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса.Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января - 4124."Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", - сказал мэр в ходе встречи с рестораторами.По его словам, на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без ввода локдауна.

https://ria.ru/20210609/kontrol-1736289708.html

москва

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2021

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