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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210609/moskva-1736294565.html
Собянин оценил необходимость введения локдауна в Москве
Собянин оценил необходимость введения локдауна в Москве - РИА Новости, 09.06.2021
Собянин оценил необходимость введения локдауна в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить в столице локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:07
2021-06-09T14:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить в столице локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса.Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января - 4124."Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", - сказал мэр в ходе встречи с рестораторами.По его словам, на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без ввода локдауна.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил необходимость введения локдауна в Москве

14:07 09.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить в столице локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса.
Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января - 4124.
"Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", - сказал мэр в ходе встречи с рестораторами.
По его словам, на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без ввода локдауна.
Сотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
13:42Распространение коронавируса
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ресторанах, клубах и ТРЦ
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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