https://ria.ru/20210609/moskva-1736294565.html
Собянин оценил необходимость введения локдауна в Москве
Собянин оценил необходимость введения локдауна в Москве - РИА Новости, 09.06.2021
Собянин оценил необходимость введения локдауна в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить в столице локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:07
2021-06-09T14:07
2021-06-09T14:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить в столице локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса.Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января - 4124."Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить", - сказал мэр в ходе встречи с рестораторами.По его словам, на текущей стадии власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без ввода локдауна.
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