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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736232071.html
Сбербанк заявил о появлении в России "терпеливых" телефонных мошенников
Сбербанк заявил о появлении в России "терпеливых" телефонных мошенников - РИА Новости, 09.06.2021
Сбербанк заявил о появлении в России "терпеливых" телефонных мошенников
Россияне стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников, но те начали разрабатывать более "терпеливые" схемы, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T06:04
2021-06-09T11:00
петербургский международный экономический форум
россия
станислав кузнецов
петербургский международный экономический форум (фонд)
сбербанк россии
санкт-петербург
технологии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Россияне стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников, но те начали разрабатывать более "терпеливые" схемы, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.По словам Кузнецова, теперь мошенники прибегают к новому способу обмана под видом трудоустройства. Так, появляется некий "рекрутер", который предлагает устроиться на высокооплачиваемую должность, долго убеждает соискателя, общается с ним несколько дней, может даже устроить видеоконференцию для собеседования. По ее итогам многие верят, что их взяли на работу в хорошую компанию с высокой зарплатой."Человек сам в течение двух-трех недель предоставляет о себе всю информацию — и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог — похищение денежных средств. Вот такое "терпеливое" мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей", — пояснил собеседник агентства.Тем, кто столкнется с таким мошенничеством, он посоветовал не стесняться перепроверять всю информацию: кто и откуда звонит, зайти на официальный сайт компании, позвонить по указанным телефонам, почитать отзывы в интернете.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил со 2 по 5 июня. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
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россия, станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, санкт-петербург, технологии, общество

Сбербанк заявил о появлении в России "терпеливых" телефонных мошенников

06:04 09.06.2021 (обновлено: 11:00 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону. Архивное фото
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Россияне стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников, но те начали разрабатывать более "терпеливые" схемы, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей", — сказал он в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам Кузнецова, теперь мошенники прибегают к новому способу обмана под видом трудоустройства. Так, появляется некий "рекрутер", который предлагает устроиться на высокооплачиваемую должность, долго убеждает соискателя, общается с ним несколько дней, может даже устроить видеоконференцию для собеседования. По ее итогам многие верят, что их взяли на работу в хорошую компанию с высокой зарплатой.
"Человек сам в течение двух-трех недель предоставляет о себе всю информацию — и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог — похищение денежных средств. Вот такое "терпеливое" мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей", — пояснил собеседник агентства.
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Тем, кто столкнется с таким мошенничеством, он посоветовал не стесняться перепроверять всю информацию: кто и откуда звонит, зайти на официальный сайт компании, позвонить по указанным телефонам, почитать отзывы в интернете.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил со 2 по 5 июня. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
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Петербургский международный экономический форумРоссияСтанислав КузнецовПетербургский международный экономический форум (фонд)Сбербанк РоссииСанкт-ПетербургТехнологииОбщество
 
 
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