https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736228582.html

В Сбербанке рассказали, откуда мошенники получают данные россиян

В Сбербанке рассказали, откуда мошенники получают данные россиян - РИА Новости, 09.06.2021

В Сбербанке рассказали, откуда мошенники получают данные россиян

Мошенники получают информацию о россиянах через теневой рынок персональных данных, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ зампред правления Сбербанка... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T02:16

2021-06-09T02:16

2021-06-09T09:01

петербургский международный экономический форум

россия

мошенничество

станислав кузнецов

петербургский международный экономический форум (фонд)

сбербанк россии

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Мошенники получают информацию о россиянах через теневой рынок персональных данных, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Компания изучила теневой рынок и нашла 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем. При этом на девяти из них можно приобрести данные банковских карт."Стоит отметить, что чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов", — сказал собеседник агентства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил со 2 по 5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером.

https://ria.ru/20210608/moshenniki-1736080822.html

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россия, мошенничество, станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, санкт-петербург, общество