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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736228582.html
В Сбербанке рассказали, откуда мошенники получают данные россиян
В Сбербанке рассказали, откуда мошенники получают данные россиян - РИА Новости, 09.06.2021
В Сбербанке рассказали, откуда мошенники получают данные россиян
Мошенники получают информацию о россиянах через теневой рынок персональных данных, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ зампред правления Сбербанка... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T02:16
2021-06-09T09:01
петербургский международный экономический форум
россия
мошенничество
станислав кузнецов
петербургский международный экономический форум (фонд)
сбербанк россии
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Мошенники получают информацию о россиянах через теневой рынок персональных данных, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Компания изучила теневой рынок и нашла 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем. При этом на девяти из них можно приобрести данные банковских карт."Стоит отметить, что чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов", — сказал собеседник агентства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил со 2 по 5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером.
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россия, мошенничество, станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, санкт-петербург, общество

В Сбербанке рассказали, откуда мошенники получают данные россиян

02:16 09.06.2021 (обновлено: 09:01 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Мошенники получают информацию о россиянах через теневой рынок персональных данных, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Компания изучила теневой рынок и нашла 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем. При этом на девяти из них можно приобрести данные банковских карт.
"Стоит отметить, что чаще всего в доступе находится информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов — доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов", — сказал собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил со 2 по 5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером.
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Петербургский международный экономический форумРоссияМошенничествоСтанислав КузнецовПетербургский международный экономический форум (фонд)Сбербанк РоссииСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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