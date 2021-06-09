https://ria.ru/20210609/morozhenoe-1736225056.html

Диетолог рассказала о самом полезном мороженом

Диетолог рассказала о самом полезном мороженом - РИА Новости, 09.06.2021

Диетолог рассказала о самом полезном мороженом

Мороженое — одно из самых любимых, но не самых полезных лакомств из-за высокого содержания в нем сахара и жиров. Как выбрать наиболее щадящий вариант этого... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T04:10

2021-06-09T04:10

2021-06-09T04:10

россия

елена соломатина

здоровье

мороженое

еда

общество

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мороженое — одно из самых любимых, но не самых полезных лакомств из-за высокого содержания в нем сахара и жиров. Как выбрать наиболее щадящий вариант этого десерта, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.Чем меньше ингредиентов в составе мороженого, тем оно лучше, подчеркнула врач-диетолог. Внимательно ознакомившись с составом продукта, можно подобрать самый полезный вариант. Лучше всего остановиться на сорбете, считает специалист.Но даже самым лучшим десертом нельзя злоупотреблять. Здоровому человеку можно съедать не более одной порции мороженого в день, предупредила врач-диетолог."Натуральное мороженое можно себе позволить, но надо помнить, что его не надо переедать. Мороженое — это десерт, и оно содержит достаточно много сахара. А в том же пломбире еще и достаточно много жира. Для здорового человека лимит составляет одну порцию в день", — отметила она.А людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с лишним весом, сахарным диабетом или преддиабетическим состоянием мороженое вообще противопоказано, добавила Соломатина.

https://ria.ru/20210608/napitok-1736078889.html

https://rsport.ria.ru/20210605/sladosti-1735664840.html

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россия, елена соломатина, здоровье, мороженое, еда, общество