МИД России назвал приговор Младичу лицемерным
14:49 09.06.2021 (обновлено: 17:12 09.06.2021)
© REUTERS / Peter Dejong / PoolСербский генерал Ратко Младич в Апелляционной палате Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Приговор экс-командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания других участников конфликта в бывшей Югославии в 1990-е годы, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.
Уточняется, что речь идет о таких фигурантах, как хорватский генерал Анте Готовина, косовар Рамуш Харадинай и бошнякский полевой командир Насер Орич.
По словам Захаровой, "гаагское правосудие" вновь продемонстрировало предвзятость по отношению к одной из сторон конфликта, проигнорировало факты и исторический контекст событий, связанных с распадом Югославии.
"Исходим из того, что деятельность Остаточного механизма в части дел, касающихся бывшей Югославии, должна завершиться в самое ближайшее время, после чего эта постыдная глава в истории международного уголовного правосудия будет закрыта", — заключила Захарова.
Накануне Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отклонила апелляцию Младича на приговор от ноября 2017 года.
Ратко Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия, а в 2011 году его арестовали.
В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Его приговорили к пожизненному заключению.