https://ria.ru/20210609/mladich-1736303368.html

МИД России назвал приговор Младичу лицемерным

МИД России назвал приговор Младичу лицемерным - РИА Новости, 09.06.2021

МИД России назвал приговор Младичу лицемерным

Приговор экс-командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания других участников конфликта в бывшей Югославии в... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:49

2021-06-09T14:49

2021-06-09T17:12

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мария захарова

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россия

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Приговор экс-командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания других участников конфликта в бывшей Югославии в 1990-е годы, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.Уточняется, что речь идет о таких фигурантах, как хорватский генерал Анте Готовина, косовар Рамуш Харадинай и бошнякский полевой командир Насер Орич.По словам Захаровой, "гаагское правосудие" вновь продемонстрировало предвзятость по отношению к одной из сторон конфликта, проигнорировало факты и исторический контекст событий, связанных с распадом Югославии.На Смоленской площади также напомнили, что на протяжении всего процесса суд пренебрегал правами Младича на здоровье и адекватную медицинскую помощь, к нему не допускали независимых врачей и отказали в выезде на лечение в Сербию или Россию.Накануне Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отклонила апелляцию Младича на приговор от ноября 2017 года.Ратко Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия, а в 2011 году его арестовали.В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Его приговорили к пожизненному заключению.

https://ria.ru/20210608/mladich-1736223739.html

https://ria.ru/20210608/mladich-1736222074.html

босния и герцеговина

россия

гаага

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