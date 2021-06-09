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https://ria.ru/20210609/mladich-1736303368.html
МИД России назвал приговор Младичу лицемерным
МИД России назвал приговор Младичу лицемерным - РИА Новости, 09.06.2021
МИД России назвал приговор Младичу лицемерным
Приговор экс-командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания других участников конфликта в бывшей Югославии в... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:49
2021-06-09T17:12
приговор генералу младичу
мария захарова
босния и герцеговина
оон
россия
ратко младич
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
гаага
в мире
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Приговор экс-командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания других участников конфликта в бывшей Югославии в 1990-е годы, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.Уточняется, что речь идет о таких фигурантах, как хорватский генерал Анте Готовина, косовар Рамуш Харадинай и бошнякский полевой командир Насер Орич.По словам Захаровой, "гаагское правосудие" вновь продемонстрировало предвзятость по отношению к одной из сторон конфликта, проигнорировало факты и исторический контекст событий, связанных с распадом Югославии.На Смоленской площади также напомнили, что на протяжении всего процесса суд пренебрегал правами Младича на здоровье и адекватную медицинскую помощь, к нему не допускали независимых врачей и отказали в выезде на лечение в Сербию или Россию.Накануне Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отклонила апелляцию Младича на приговор от ноября 2017 года.Ратко Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия, а в 2011 году его арестовали.В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Его приговорили к пожизненному заключению.
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приговор генералу младичу, мария захарова, босния и герцеговина, оон, россия, ратко младич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), гаага, в мире

МИД России назвал приговор Младичу лицемерным

14:49 09.06.2021 (обновлено: 17:12 09.06.2021)
 
© REUTERS / Peter Dejong / PoolСербский генерал Ратко Младич в Апелляционной палате Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге
Сербский генерал Ратко Младич в Апелляционной палате Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© REUTERS / Peter Dejong / Pool
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Приговор экс-командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания других участников конфликта в бывшей Югославии в 1990-е годы, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.
Уточняется, что речь идет о таких фигурантах, как хорватский генерал Анте Готовина, косовар Рамуш Харадинай и бошнякский полевой командир Насер Орич.
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По словам Захаровой, "гаагское правосудие" вновь продемонстрировало предвзятость по отношению к одной из сторон конфликта, проигнорировало факты и исторический контекст событий, связанных с распадом Югославии.
На Смоленской площади также напомнили, что на протяжении всего процесса суд пренебрегал правами Младича на здоровье и адекватную медицинскую помощь, к нему не допускали независимых врачей и отказали в выезде на лечение в Сербию или Россию.
"Исходим из того, что деятельность Остаточного механизма в части дел, касающихся бывшей Югославии, должна завершиться в самое ближайшее время, после чего эта постыдная глава в истории международного уголовного правосудия будет закрыта", — заключила Захарова.
Накануне Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отклонила апелляцию Младича на приговор от ноября 2017 года.
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Ратко Младич командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Он 16 лет скрывался от международного правосудия, а в 2011 году его арестовали.
В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Его приговорили к пожизненному заключению.
 
Приговор генералу МладичуМария ЗахароваБосния и ГерцеговинаООНРоссияРатко МладичМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГаагаВ мире
 
 
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